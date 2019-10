Elev bortvist: Forsvarede lillebror mod skoleinspektør

9. klasseelev i Slagelse ville ikke slette to Facebook-kommentarer, som skolen synes kunne 'skade andre'. Og så blev han bortvist i tre en halv dag

- I tirsdags kom vores søn hjem fra skole kl. 13.15. Hans skoledag sluttede ellers først 15.15.

- Han var blevet bortvist fra Dalmose skole.

- Grunden var at han havde skrevet grimt om skolen på den lokale Facebook-gruppe, hvor en kvinde havde spurgt 'om Dalmose skole er en god skole'.

- Kvinden overvejer nemlig at flytte sine børn dertil.

Lillebror har siddet på kontoret i næsten et år

Sådan indleder et Heidi og Michael et brev til nationen!, om den i deres øjne helt urimelige behandling deres 15-årige søn har fået på Dalmose Skole i Slagelse.

Som du kan i den skriftlige bortvisning, handler det om at den nu bortviste søn, har skrevet grimt om skolen og kaldt skoleinspektøren for ondskabsfuld.

Vi var ikke enige i 'kontor-løsningen'

Hans lille bror – som netop har skiftet skole – har nemlig i næsten et år modtaget undervisning på kontoret, og det synes storebroren var forkert. Brevet – som Slagelse kommune har fået mulighed for at kommentere – fortsætter således:

- Det viser sig, at han havde forsvaret sin lillebror, som har siddet isoleret på kontoret i det sidste år, fordi at skoleleder mente, at han var til fare for de andre børn.

- En beslutning vi har været meget uenige i.

- På opslaget skriver vores søn, at han ikke mener at skolen er professionel nok, at de behandler folk som lort og at skolelederen er ondskabsfuld.

De truer med en injurie-sag

- Samtidig ringer de fra skolen og fortæller, at vores søn – hvis han holder fast i sine udtalelser - vil sagen få med injurier at gøre.

- Hvad er det for en måde at drive skole på?

- Og kan det være rigtigt, at man ikke må skrive negativt om den skole man går på, skriver forældrene, og det kan det faktisk godt, viser det sig, for i det svar Slagelse Kommune har sendt til nationen!, fremgår det, at eleverne skal leve op til god tone på nettet:

Særlige tilfælde kan ende med bortvisning

- Eleverne bliver undervist i brugen af de sociale medier.

- Vi forsøger at lære dem om god opførsel på de sociale medier, og hvis en elev træder ved siden af, forsøger skolelederen typisk at få en god og konstruktiv snak med eleven om almindelige normer for god opførsel.

- Men i særlige tilfælde - hvor der ikke kommer noget konstruktivt ud af dialogen – giver lovgivningen skolelederen mulighed for at udelukke eleven fra undervisningen i op til en uge, skriver Slagelse Kommune, der understreger, at de ikke kan kommentere den konkrete sag.

