Elev klager over 4-tal: Minister afviser

45 ud af 364 3.g'ere, der skulle til skriftlig prøve i dansk på et gymnasium i København i fredags, måtte ikke deltage pga corona-relaterede årsager. Ministeren afviser at give dem en ny eksamen

- Kan heller ikke se, hvorfor man ikke skulle kunne få lov til at få en sygeeksamen

- Nogle klare sig bedre til eksamen - jeg havde klart dårligere karakterer som standpunkt end til eksamenerne.

Sidder med en tom følelse

Sådan skriver Tulle M i en af de mest populære af de - holdt fast - 876 kommentarer, der er skrevet om de elever, der pga af corona-isolation IKKE måtte deltage i fredagens skriftlige studenter-eksamen i dansk. Og som derfor får overført deres årskarakter.

Tulle er langt fra den eneste, der synes de ramte elever, burde få en chance for at vise, at de er bedre end deres årskarakter. Hele 30.116 læsere har deltaget i debatten her på siden, og kun en sjettedel synes undervisningsministerens årskarakterløsning er retfærdig.

Adam får fire i skriftlig dansk - men er sikker på, at han kunne have præsteret bedre til en eksamen.

Vi gør det samme som sidste år

- Jeg (sidder) nu med en tom følelse af, at jeg ikke får lov til at bevise, hvad jeg kan i dansk, skrev Adam således, der er sikker på, at han kunne skrive sig til et 7-tal. Men i det svar nationen! i dag har modtaget fra Undervisningsministeriet på spørgsmålet 'Står ministeren fast på, at de elever, der ikke måtte deltage i skriflige eksamener pga selvisolation, skal have årskarakteren overført til eksamensbeviset?' er der ingen hjælp at at hente:

- Ministeriet oplyser, at elever, der er i isolation, fx fordi de er nær kontakt til en smittet, ikke kan aflægge prøver, mens de er i isolation.

- Hvis der er tale om mundtlige prøver, vil det i nogle tilfælde være muligt at flytte prøven til et senere tidspunkt, hvor den pågældende ikke længere i henhold til sundhedsmyndighedernes retningslinjer skal være i isolation.

Skriftlige prøver ligger fast

- Ved skriftlige prøver er dette ikke en mulighed, da de afholdes på i forvejen fastlagte datoer. I de tilfælde, hvor prøven ikke kan afholdes, overføres den afsluttende standspunktskarakter som prøvekarakter.

- Der er tale om en videreførelse af et tilsvarende princip vedrørende covid-19-håndteringen fra sommereksamen 2020 og vintereksamen 2020/2021.

- Baggrunden herfor er et ønske om at sikre, at ingen elever bremses i deres videre uddannelsesforløb på grund af covid-19.

Sygeeksamen er først til august

- Med denne ordning får elever i 3.g og 2.hf således et eksamensbevis ved sommereksamens afslutning, så de kan søge optagelse på videregående uddannelser på normale vilkår.

- Hvis eleverne i stedet skulle aflægge prøven til sygeeksamen i august ville de ikke kun søge optagelse via kvote 1 primo juli, idet de ikke vil have det fulde eksamensbevis, herunder eksamensgennemsnittet, der benyttes i forbindelse med optagelsesprocessen, skriver Børne- og Undervisningsministeriet, men hvad tænker du?