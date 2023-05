Elever pisser i skraldespande

- Se så at få den curlingfinger ud af røven. Og lær ungerne, at alle valg har en konsekvens.

- Mange er efterhånden så konfliktforskrækkede, at det er ungerne, der sætter regler og rammer, for what goes.

- Sørgeligt, for det er ikke ungernes skyld, det er slaskede forældre, der hellere vil være venner, frem for rollemodel og opdrager.

'Fede luder sæk' kigger på skoleelev og tænker: Hvad er mine muligheder

Send dem hjem - så vågner forældrene

Sådan skriver Isa A. i en af de 93 kommentarer, der er skrevet på Folketidendes Facebook-profil om den besked skoleleder Lars Carlsen fra Nordbyskolen i Nykøbing F. sendte afsted i sidste uge til forældrene. En besked, der tilsyneladende skaber voldsom debat:

- Prøv at send ungerne hjem 14 dage fra undervisningen - og brug af instition.

Annonce:

- Kunne være forældrene vågner, skriver Frank L. i anden kommentar, og Ole N. langer også ud efter forældrene:

- I gamle dage kom man ned til inspektøren for den slags og fik skideballe, mens forældrene blev indkaldt til en strakssamtale!

Ødelægger, stikker og pisser

Skolelederens besked løs nemlig bl.a. sådan her:

'Eleverne ødelægger de nye møbler. Der bliver stukket sakse gennem stoffet, der bliver skrevet på bordene.

Der bliver pisset ud over det hele (med vilje) og i skraldespandene.

Mobiltelefonerne er en kamp hver evig eneste dag.'

Til Jyllands-Posten uddyber skolelederen situationen sådan her:

- Jeg taler ikke om børn med diagnoser eller børn, der har det svært.

- Jeg taler om helt almindelige børn fra helt almindelige familier.

- Nogle af dem har en adfærd, der bare ikke er i orden, siger Lars Carlsen til avisen, men hvad siger du?

Flygtede fra klasse-larm: Elev fik bord på gangen