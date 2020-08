Ellemann: Nogle indvandrere opfører sig utilstedeligt

Har indvandrere, der opfører sig ordentligt, et ansvar for at få indvandrere, der opfører sig dårligt, et ansvar? Det mener Venstres formand

- Der er nogle af de her unge indvandrere, der opfører sig på en helt utilstedelig måde.

- Jeg tror, at pænt mange kan nikke genkendende til den følelse af, at grupperinger af store drenge eller unge mænd agerer på en måde, som skal fremtvinge en reaktion fra din eller andres side, som de kan modreagere på med en overreaktion, fordi de er i overtal og vil vise, at det er dem, der bestemmer.

Uduelig og tvetunget

Sådan siger Jakob Ellemann i et større interview om dansk udlændinge- og inetgrationspolitik med avisen Danmark - et interview han selv har bestilt for at mane alle tanker om, at han har ført Venstre ind på en slapperkurs, til jorden.

I interviewet kommer han også ind på at vanvidskørsel, trusler, dominansvold osv, ikke skal gro frem i det danske samfund. Og der skal mindre til at blive udvist. Men på Jydskevestkystens Facebook-profil er Thomas M ikke overbevist:

- Hahahaha. Han er vag, uduelig og tvetunget. Han siger det kun, fordi Mette F står frem.

Det tavse flertal har en forpligtelse

- V har aldrig stået for en stram udlændingepolitik, så var grænsen lukket, udvisninger i tusindvis fundet sted, koranskoler og moskeer lukket, skriver Thomas, og Hanne B er enig:

- Bla bla bla for sent,,

- Måske du skulle ha støttet Inger Støjberg bare en lille smule, skriver Hanne.

V-formanden opfordrer også 'det store flertal' af indvandrere til at tage afstand til ballademagerne og de kriminelle, og mener at 'de har et naturligt ansvar og en naturlig interesse', men hvad siger du?

