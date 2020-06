Ellevild Rohde: Du må næsten kysse min kone

Regeringen ser nu ud til at være med på at forære milliarder til hårdt ramte EU-lande som Italien, Spanien og Grækenland. Det glæder Jens Rohde fra De Radikale sig særdeles meget over.

- Ja, så er det som jeg sagde til finansministeren på et udvalgsmøde i dag – at så kan han næsten få lov til at kysse min kone.

- Det er jo er et syvmileskridt i den rigtige retning.

Papir fra Finansministeriet

Sådan siger Jens Rohde, EU-ordfører for Radikale til dr,dk, om at regeringen nu ser ud til at gå med på de fransk-tyske planer om at forære de hårdest ramte EU-lande 3700 milliarder kroner coronahjælp.

Den danske regering har ellers - sammen med de øvrige medlemmer af den såkaldte 'sparebande', Holland, Østrig og Sverige - hidtil stået fast på at EU-hjælp skulle gives som lån og ikke tilskud, der aldrig skal betales tilbage. Og det har skabt debat over det meste af EU.

Nu skal tilskudselementet 'reduceres' - ikke fjernes

DR har læst Finansministeriets udkast til det såkaldte 'forhandlingsmandat', som regeringen skal forhandle på plads med et flertal i Folketinget inden næste onsdag. Og i udkastet kan man læse, at Danmark nu vil arbejde for at 'tilskudselementet reduceres i omfang fra Kommissionens forslag.'

EU kommer til at koste flere og flere penge

DR Nyheder har ikke lagt artiklen om den nye danske kompromiskurs på Facebook, men på Børsens Facebook-profil er der skrevet 13 kommentarer. En af dem kommer fra Allan C:

- Naturligvis er Mette 'den store leder' Frederiksen og resten af Socialdemokratiet ved at lægge sig på ryggen.

- Hvem havde forventet andet, skriver Allan, og Steen P er enig:

- EU er det rene vanvid og kommer til at koste danskerne flere og flere penge.

- Mette F og De radikale elsker at bruge danskernes penge ,så bare rolig: Så længe de har magten må vi bare punge ud, skriver Steen P, men hvad tænker du?

Sådan tog konen imod kysse-tilbuddet

nationen! har talt med Jens Rohde og spurgt, hvad konen sagde til, at han næsten havde lovet at finansministeren måtte give hende et kys. Det tog hun godt imod, siger Jens Rohde, der efter en hyggelig SMS-udveksling med finansministeren dog endte med selv at give konen et kys på kinden.