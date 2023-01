Eltarif-chok på ø: Meget voldsomt

- Det er meget voldsomt, man kommer ud med sådan en kraftig stigning her.

- Når vi på Christiansborg prøver at holde priserne i ro - også på energiområdet - og har sænket elafgiften.

Hov: Fire øre bliver til 0,9 øre

Fra 160 til 290 øre pr. kwh

Sådan siger Peter Juel-Jensen, der sidder i Folketinget for Venstre, til TV2 Bornholm om det tarif-stormvejr, der raser på hans hjemø Bornholm

For bornholmerne blev mandag ramt af nok Danmarks vildeste el-tarif, da energiselskabet Trefor Elnet Øst hævede prisen for at sende en kilowattime afsted i spidslast-timerne 17-21 fra 160 øre til 290 øre.

I andre dele af landet er kunderne også i chok over tariffer, der i madlavningstimerne rammer to kroner - noget der ligner en fordobling.

Og Peter har nu bedt tre partikolleger fra Christiansborg, nemlig Venstres gruppeformand, Venstres politiske ordfører og Venstre klimaordfører, der ved noget om tariffer, om at se på, om der kan gøres noget politisk.

Handler især om folk med elbiler

Lea Wermelin, der er socialdemokrat og også sidder i folketinget, er også gået ind i tarif-sagen og har bedt den nytiltrådte klima-, energi- og forsyningsminister om at svare på, hvad hun kan gøre.

Hun er som tidligere miljøminister klar over, at de høje tariffer handler om, at man vil skubbe forbruget til om natten - for eksempel for dem, der har elbil, så de lader op om natten, som hun siger - men hvad siger du?

