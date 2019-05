Elvirs frygt: I morgen brænder vi muslimer

Dæmoniserede had-ytringer inspirerer de marginaliserede, psykisk ustabile mænd på den yderste højrefløj til at gribe til vold mod muslimer, skriver Elvir A, der synes Rasmus Paludan får alt alt for lang snor af politikerne og retssystem.

- Hadprædikant Paludans iscenesættende afbrænding af koraner er en hadefuld handling, som indeholder en trussel og indvarsler vold mod herboende muslimer.

- Handlingen har ikke noget med ytringsfrihed at gøre, tværtimod er afbrændingen et udtryk for undertrykkelse af det muslimske mindretals frihedsrettigheder, herunder dets religionsfrihed.

Farligt at brænde

Sådan indleder Elvir A, der har arbejdet i Vollsmose i 10 år, men udtaler sig som privatperson, i et indlæg om ekstremisme, racisme, ytringsfrihed og religionsfrihed - og frygten for en splittet befolkning.

Hans indlæg - som du gerne må dele med andre, der har en mening om Rasmus Paludan - fortsætter derfor således:

- I dag brænder vi koraner af, i morgen bliver det lettere at brænde dem, som kalder sig muslimer eller tilfældigt blot bærer muslimske navne, men i bund og grund er kulturkristne.

- Denne grænseoverskridende handling er i mine øjne farlig.

Dæmonisering og rædsel

- Vi behøver ikke gå ret langt tilbage i vores egen europæisk historie for at bevidne, hvilke rædsler dæmonisering af bestemte minoriteter og befolkningsgrupper og afbrænding af deres hellige bøger har ført med sig.

- Vores jødiske medborgere og deres enestående, tragiske historie med Holocaust er et levende eksempel på det og en del af vores historiske hukommelse, som vi aldrig må glemme.

- Paludans drømmescenarie er et rent monoetnisk Danmark, hvor etnisk udrensning og pogromer (massedrab) mod de fremmede, bliver italesat, som midlet til at opnå målet.

Floder af blod

- Under en tale i oktober 2016 udtalte Paludan f.ex.: 'Vores gader og stræder vil blive forvandlet til floder af blod og de fremmede fjenders blod vil ende i kloakken, hvor de fremmede høre hjemme. De er primitive ynkelige uslinge, hvis død på dette tidspunkt, vil være både nødvendig og lovlig.'

- Sådanne dæmoniserede, agiterende hadytringer er med til at radikalisere og inspirere de marginaliserede, psykisk ustabile mænd på den yderste højrefløj til at gribe til vold mod de muslimske minoriteter.

Og de ekstreme muslimer lytter også

- Samtidig er det også med til at skubbe til radikaliseringsprocessen i de ekstremistiske, muslimske miljøer.



- Stigende ekstremisme og radikalisering, som vi for tiden er vidner til i Danmark, vil uundgåeligt føre til terrorangreb rettet mod uskyldige mennesker - udført af enten grupperinger/individer med tilknytning til de ekstremistiske muslimske miljøer eller grupperinger/individer tilknyttet den yderste højrefløj.

Statsmand søges

- Vi har NU akut behov for ansvarlige politikere og en statsmand af en statsminister, som handler rationelt og velovervejet, for at undgå yderligere selvskabt polarisering, radikalisering og splid i befolkning.

- Ingen, absolut ingen er tjent med det sidste.



- Det er mig helt ubegribeligt, at Paludans hadytringer vedrørende overtrædelse af straffelovens racismeparagraf 266b ikke i et langt højere grad bliver prioriteret og hurtigere fremmet i retten af politiet og anklagemyndigheden, således at vores domstole kan vurdere hans hadefulde ytringer og træffe nogle kvalificerede afgørelser.

Politikere og myndigheder er for passive

- Dette ville i sig selv virke dæmpende og forebyggende i forhold til den voksende radikalisering og risikoen for både den islamistiske og højreekstremistiske terror.



- De ansvarlige politikere og myndigheder forholder sig alt for passivt i forhold til udviklingen og denne farlige situation, vi står i.

- Denne laissaiz-faire holdning er sprængfarlig for vores fredelige samfund og vores fredelige sameksistens, slutter Elvir A, men hvad tænker du?