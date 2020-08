Corona har betydet at mange har holdt ferien i Danmark. Og turismeeksperter tror, at det mønster vil fortsætte. Hvad tror du?

- Man har fundet ud af, at ude er godt, men hjemme er bedst i sådan en version 2.0 på grund af den situation, vi har været igennem.

Sådan siger direktør i Geocenter Møn, Nils Natorp, til DR P4 Sjælland om coronasommeren, der har givet hans besøgstal et gigantisk boost.

Corona er en gamechanger

Sidste år havde centeret ved naturskønne Møns Klint 19.000 gæster i sommerferieperioden. I år har han lukket mere end dobbelt så mange ind - nemlig 39.000 besøgende.

Et andet sted på Sjælland har direktør for Odsherred Kunstmuseum set en stigning på 353 procent i antallet af gæster. Sommerhussalget er nemlig eksploderet i området, og han mener at den gode sommer er 'en enestående chance', og en 'gamechanger' for de lokalhistoriske museer.

Halvt så mange internationale turister

FN's generalsekretær, Antonio Guterres, meddelte tidligere i dag via nyhedsbureauet dpa, at de mange aflyste ferierejser kan koste op mod 120 millioner jobs i den globale turismeindustri:

- I de første fem måneder af dette år er antallet af internationale turister blevet mere end halveret, og omkring 320 milliard dollars (2000 milliarder kroner, red.) i eksport fra turisme er gået tabt.

- I alt er omkring 120 millioner jobs i turismesektoren i risikozonen, siger FN's generalsekretær til dps.

På DR Sjællands Facebook-profil er Carsten S ikke helt med på, at Danmark kan blive hans førstevalg af ferieland:

- Det ska du nok ikk lige regne med........

- Ferie i Danmark med regnvejr, skriver Carsten efterfulgt af to nedadvendte tommelfingre, men hvad siger du?