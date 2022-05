Én EU-hær: 27 hære er pengespild

- Det bedste (forslag) er helt det om en fælles EU-hær - og det faktum, at vi ville have en fælles forsvarspolitik, hvilket krigen i Ukraine viser, vi mangler.

- Vi bruger samlet set 240 milliarder euro på forsvar i Europa. Det er fire gange så meget som Rusland.

27 hære er spild af penge

- Og i den aktuelle situation er vi ikke i stand til - og da slet ikke uden vores amerikanske venner- at stille noget op over for dem.

- Jeg mener bare at 27 hære er det største pengespild i EU.

- Det er dobbeltarbejde og ikke effektivt nok.

Europa skal spille en større rolle

Sådan sagde europaparlamentsmedlem Guy Verhofstadt til Euronews i går, da EU modtog forslag til forbedringer fra et borgerpanel, der - bla. - talte om mere forsvarssamarbejde i EU. Og Guy - der har været premierminister i Belgien og formand for den store liberale gruppe i Europa-parlamentet - er ikke den eneste supereuropæer, der var glad for at tale om EUs militære samarbejde i går:

- Europa (bør) spille en større rolle inden for eksempelvis sundhed og forsvar, når vi ser på erfaringerne fra de seneste to år, lød det således fra kommissionsformand Ursula von der Leyen, der talte om flere flertalsafgørelser. Og Macron - den genvalgte franske præsident - luftede også drømme om at flere beslutninger skal kunne kunne træffes ved flertal:

Det er det borgerne ønsker

- Det er det, EU-borgerne ønsker, og der er brug for traktatændringer for at sikre det, sagde den franske præsident, der pt. har EU-formandskabet.

I Danmark skal vi stemme om at afskaffe forsvarsforbeholdet 1. juni - og de aktuelle meldinger fra Bruxelles, kan måske få en effekt, lyder vurderingen fra Marlene, professor i europæisk politik og jura på Københavns Universitet ifølge Jyllands-Posten:

Kan give medvind

- Nej-siden kan bruge det som et skræmmeeksempel på, at nogen i Bruxelles går ind for at lave flertalsbeslutninger.

- Det kan give medvind til nej-siden. Ja-siden vil nok forsøge at forklare, at alle lande skal sige ja til ændringen, siger hun, men hvad siger du?