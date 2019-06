En hel almindelig søndag i Føtex: Så fik Emil nok

Skraldespanden ved flaskeautomaten flyder over, og der ligger dåser og flasker og et hav af plastikposer overalt på gulvet, skriver Emil, der synes der skal fokus på miljøet. Det synes Føtex er en fremragende ide.

- Hej.

- Det her billede tog jeg i min lokale Føtex en helt almindelig søndag (i søndags).

- Skraldespanden ved flaskeautomaten flyder over, og der ligger dåser og flasker og et hav af plastikposer overalt på gulvet.

Har bedt om sorteringsspande - men det sker ikke

Sådan indleder Emil T fra Amager en mail til nationen! om det klistrede plastik-og glas-bjerg, der mødte pant-kunderne i Føtex Amagercenteret i søndags. Emil har på fornemmelsen, at der sådan ud i rigtig mange af landets andre supermarkeder, og det synes han er for galt. Især i en tid, hvor alle synes man skal snakke om miljø og klima.

Og i det svar som nationen! har fået fra Føtex' presseafdeling (se det nedenfor), så er Emils timing helt perfekt: skrev på helt rigtige tidspunkt. Hans brev fortsætter nemlig således:

- Jeg har foreslået dem at sætte affaldssorteringsspande op til glas og plastik- specielt plastik - men det sker ikke.

- Jeg synes der bør komme massivt fokus på dette problem, da det jo er stort set alle supermarkeder landet over.

Fremragende: Alle ved jo plastik bør genbruges

- Som vi jo alle ved bør plastik genbruges, af hensyn til miljøet, skriver Emil, og det var godt ,at han skrev, for Salling Groups presseafdeling .- der også tager sig af Føtex - skriver til nationen!:

- Vi synes, det er en fremragende idé, kunden som har henvendt sig til dig, har fået.

- Den vil vi straks videregive til vores kæder.

- For kunden har helt ret i, at vi arbejder på at sikre, at mest muligt af vores affald sorteres og genanvendes.