'En lille meter': Europark taber retssag

Hvis man får en P-bøde, så kan man betale eller gå i retten. Og for en måned gav de pote for en bilejer, der ikke mente han havde parkeret 'uden for bås'

- Ja, jeg vandt.

- Sagen var anlagt af Europark og jeg blev frifundet for at have parkeret uden for bås.

Hele Danmark skal høre det

Sådan indleder T, der ønsker at være anonym (nationen! kender naturligvis hele bilejerens navn), et brev til nationen! om den dom, der blev afsagt i retten i Aarhus i sidste uge.

En dom han synes hele Danmark skal høre om.

For T nægtede at betale den bøde Europark havde givet ham, fordi de mente, at bagenden på bilen inkl. anhængertræk var cirka en meter længere end båsen. Men det var retten i Aarhus altså ikke enige i, skulle koste en bøde.

Jeg blev frifundet

T’s brev – som nationen! har bedt Europark om at kommentere – fortsætter nemlig således:

- Bilisten (mig) blev frifundet.

- Og undervejs i sagen er det blevet dokumenteret, hvordan Europark har haft forskellig praksis for forståelsen af, hvornår en bil var ’uden for bås’, skriver T, der har sendt dom og Europarks fotodokumentation med:

Retten fandt det ikke bevist, at T havde parkeret udenfor båsen i strid med skiltningen.

nationen! har bedt Apcoa, der ejer Europark, om at svare på, om de har lært noget af sagen/ vil instruere deres vagter på en ny måde og om de vil gennemgå deres bås-bøder og se, om der er nogen, der skal have penge retur?

Det vil de ikke svare på, men henviser til at dommen kan ankes, men hvad tænker du?