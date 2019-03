En uge med had: Spytklatter mod Amina

For en uge siden demonstrerede Amina S - der er DF'er i Gladsaxe - mod Hizb Ut Tahrir. Det var der nogen, der ikke brød sig om.

- Hej.

- Jeg deltog i demonstrationen i fredags mod Hizb ut Tahrir (HUT).

- De skal ikke repræsentere mig som muslim.

- Jeg synes, at de er ekstreme og det tager jeg afstand fra. De burde forbydes.

- Samtidig synes jeg ikke, at deres kalifat passer ind her eller at deres islamiske regler, skal påduttes andre i Danmark.

Fredagsbøn foran Christiansborg udviklede sig dramatisk

De er virkelige sure på mig

Sådan indleder Amina R et brev til nationen! om den uge, der er gået siden hun og et halvt hundrede andre demonstrerede mod Hizb Ut Tahrirs fredagsbøn foran Folketinget.



Amina er muslim, sidder i bestyrelsen for DF- Gladsaxe, og hun synes folk der bo i Danmark skal tage danske værdier til sig. Nedenfor kan du se et lille udpluk af de hadefulde beskeder Amina har modtaget. Hendes indlæg fortsætter således:

- Jeg mener at Hisb Ut Tahrir er dobbeltmoralske.

- De taler ofte om religionsfrihed i Danmark, men der er dødsstraf til de muslimer der forlader islam.

Så hvem er de hadefulde?

- Det hænger ikke sammen.

- Jeg mener, at man skal tage danske værdier til sig.

- Nogle af de muslimske og udenlandske mænd spyttede efter mig demonstrationen. De var virkelig sure på mig.

- Jeg undrer mig dybt, for hvem er egentlig de hadefulde og fordomsfulde her. Det er jo ikke Dansk Folkeparti,

- Efter demonstrationen har jeg modtaget nolge voldsomme beskeder fra nogle muslimer på min Facebook side, hvor jeg også taler om hvorfor jeg er medlem hos Dansk Folkeparti.

Jeg har valgt DF som mit parti

- Jeg modtager mange grimme beskeder (det jeg gjorde også før demonstrationen) for nogle er desværre låst fast i nogle forældede ideer om, hvordan jeg som en person med muslimsk baggrund skal opføre mig.

- Jeg har valgt DF som mit parti og DF har accepteret mig som individ, skriver Amina, der iøvrigt ikke er den eneste muslim, der var ked af at Hizb Ut Tahrir bad på slotspladsen.

