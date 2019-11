Endelig respekt: Grønlandsk udenrigsminister til møde i USA

- Endelig kan vi, os kalaallit, deltage til sådant møde!

- Hvilket betyder, at vi får mere indflydelse og mere åbent samarbejde med begge parter.

- Og det er det vi, kalaallit, altid har manglet og savnet.

- At vi, kalaallit, skal blive accepteret, respekteret og hørt!

Fint med amerikansk konsulat i Nuuk og business

Sådan skriver Pilutaq L i en kommentar på den grønlandske nyhedsportal Sermitsiaq, om det møde som Grønlands (kalaallits red.) udenrigsminister Ane Lone Bagger angiveligt skal holde med USAs udenrigsminister Mike Pompeo og Danmarks udenringsminister Jeppe Kofod i morgen.

Det vil - hvis kilderne taler sandt - være første gang, at et medlem af den grønlandske regering Naalakkersuisut skal deltage i sådan et tiltrædelsesbesøg af en dansk udenrigsminister. Og avisen skriver, at Arktis og Grønland nok er på dagsordenen. Og hvor Pilutag altså jubler over den anerkendelse, det er at blive inviteret, så maner Kristjana M til forsigtighed:

- Nu gælder det at stå fast for det grønlandske folk.

Det bliver et knæfald for USA

- Det er fint at åbne et amerikansk konsulat i Nuuk og lave business med amerikanerne; ja åbne op for vinduerne til den store verden.

- Men at tage imod amerikansk indflydelse med kyshånd, er barnligt, skriver Kristjana, mens Claus O forventer, at USA får det fuldstændig, som det passer dem:

- Det bliver knæfald som altid overfor USA, skriver Claus

For et par måneder siden deltog mere end 6000 læsere i en afstemning om Grønlands fremtid, der var knyttet til et indlæg fra nationens! Rolf N, der argumenterede for, at USA skulle have lov til at købe Grønland.

Suk: Nedslidte Arne ku' have fået Trumps Grønlands-milliarder

