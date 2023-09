Endt i udhus: 94-årig græder

Hun søger på alle boligsiderne, er virkelig deprimeret og græder tit, fordi hun ikke tror på, at det lykkes at få et hjem igen. Så nu prøver 94-årige Inge at skrive til nationen!

- Jeg havde et hus på 137 kvadratmeter med en stor have.

- Jeg kunne ikke længere klare at vedligeholde det hele og solgte det d. 1 maj 2022.

- Inden jeg solgte havde jeg talt med boligselskab i Nykøbing, som sagde at jeg, når jeg havde solgt huset, bare kunne komme ned til dem med salgsaftalen, så ville jeg komme først i boligkøen.

Datter har meget lille hus - med et udhus

- Men da jeg skulle fraflytte mit hus, havde jeg jo stadig ikke noget at bo i.

- Min ene datter har et meget lille hus, og hun tilbød så at jeg kunne bo hos hende, hvis jeg ville bo i udhuset.

- Det var det eneste sted jeg kunne være hvis jeg ville have lidt privatliv.

- Jeg sagde ja tak til at bo der, det eneste der var plads til var min kommode og et lille sengebord.

Min kat betyder meget

Sådan indleder Inge H på 94 år et brev til nationen! om at tro at kan få en lejlighed, og så blive slemt skuffet. Inge betaler lige nu 1500 kr pr måned for et lagerrum til hendes ejendele, men hun har søgt ældrebolig og klaget til borgmesteren. Intet hjælper, og nu håber hun at det her brev til nationen! kan få de boligansvarlige i Nykøbing F. til at vågne op.

Kan betale 6000 om måneden

- Jeg klarer mig selv, men jeg kan ikke gå på trapper, så jeg skal have en lejlighed i stueplan, og jeg skal have min lille kat med, da den betyder meget for mig.

- Det skal være på Østerbro eller midtbyen, og der må meget gerne være en terrasse eller lille have til, da jeg gerne vil kunne være ude om sommeren, det har jeg altid været vant til.

- Jeg vil kunne klare en husleje på op til 6000,00 kr, skriver Inge og nationen! har spurgt Nykøbing Boligselskab, hvad de kan gøre for Inge og de har sendt det her svar:

- Tak for din henvendelse vedr. Inge og dennes boligsøgning.

- For at komme i betragtning til en almen bolig skal man skrive sig op på venteliste. Ledige familieboliger tildeles herefter efter anciennitet.

Inge har sagt nej til fire lejligheder

- Derudover har boligselskaberne i Guldborgsund kommune indgået en aftale om fleksibel udlejning. Aftalen fremgår både af boligselskabernes hjemmeside samt på Guldborgsund Kommunes hjemmeside.

- Det kan oplyses at Inge er blevet tilbudt 4 boliger i følgende tidsperiode: marts 2022 til 4. maj 2023 og har takket nej til dem alle.

- Almene boligselskaber har typisk også ældreboliger, men her skal borgerne visiteres via kommunen.

- Vi håber naturligvis, at der snart kan tilbydes en bolig, der stemmer overens med Inge Hansens ønsker og krav, skriver boligselskabets direktør, men hvad nu?

