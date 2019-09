Endte i fly: Børn nægtede at tage toget hjem fra ferie

I dag er der klimademonstrationer i mange byer verden over - også i Danmark. Men hvor meget er børnene egentlig selv parat til at kæmpe for et bedre klima?

- Jeg (er) også påvirket af klimadebatten og (vil) gerne flyve mindre.

- Jeg tænkte, at det var pædagogisk projekt, der kunne være godt for børnene.

Sådan skrev en mor i en debatindlæg på Politiken.dk for et par uger siden om den familie-ferie hun, manden og tre børn på 9,14 og 16 skulle på til Kroatien.

Hyggelige togrejser

Moren fortæller, at hun husker barndommens togrejser i Europa som noget enormt hyggeligt. Og hun tænkte, at de tre børn ville knuselske det. Det gjorde de så ikke.

Togbus, usikkerhed, råb og larm på gangene og fremmede folks hår på sengetøjet betød, at familien endte med, at droppe togrejsen hjem og fløj i stedet:

Børnene nægtede

- Børnene nægtede. Jeg forsøgte ellers at tale det op, men det var selvfølgelig et nederlag.

- Det, der skulle have været et pædagogisk projekt, endte med at afskrække børnene fra fremover at tage toget.

- Og det var jo ikke meningen, skriver moren, der har fået en del kritik på avisens Facebook-profil:

Klart en ommer

- Du er da en cry baby.

- Personligt har jeg nu siden 2012 rejst med tog til Paris, indtil flere gange, hvis rejsen tager for lang tid deler man den op i flere afsnit og ser spændende byer som Hamburg, Køln, Bruxelles inden man indfinder sig i Paris.

- Det må klart være en ommer, skriver Per K., og Frank C skriver:

- Man skal nok ikke tage toget, hvis man udelukkende ønsker transport (det lader til at være skribentens tilgang) - tog er for dem, for hvem rejsen er en del af oplevelsen. Det tager tid, men til gengæld oplever man altid noget.

Seks timer er seks timer

- Dog et par kommentarer:

- Jeg forstår ikke hvordan et voksent menneske kunne overse skiltningen til togbussen på Hovedbanen. DSB sløser jævnligt med oplysningerne, det var ikke tilfældet i sommers med togbusserne.

- 'Og så viste det sig, at turen på seks timer fra Hamburg til München var meget lang, når man ikke er vant til at rejse med tog'.

- Seks timer er nu engang seks timer. Hvad havde I forventet?

- Mht det kroatiske nattog kan det sagtens have været en svipser.

Meningsløst at tage tog hvis man kan flyve

- Jeg var med det i sommer, og det var forbilledligt rent. Men et urengjort tog er naturligvis et for mange, skriver Frank, mens Carsten M nøjes med at konstatere:

- Det giver ingen mening at tage toget når man kan flyve, skriver Carsten M., men hvad tænker du?