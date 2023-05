Energibaroner slap: Ka' beholde 17 milliarder

- Det (er) kedeligt, at lovforslaget fra regeringen lægger op til en absolut minimumsversion af solidaritetsbidraget i EU-forordningen.

- Regeringen har valgt ikke at lade solidaritetsbidraget omfatte andre brancher end råolie-, naturgas-, kul- og raffinaderisektorerne.

Overskud fra 2022 går fri

- Og ligeledes har regeringen valgt kun at lade loven omfatte året 2023.

- Det til trods for at det særligt var i 2022, at der var stærkt stigende priser, og at det særligt var i 2022, hvor flere virksomheder tjente enormt store og ekstraordinære overskud på de stigende priser.

Megaoverskud forarger: De er jo ikke dygtige

Sådan skriver Trine Pertou Mach fra Enhedslisten til nationen! om den energikrise, der ramte europæerne sidste år i en grad, så folk frøs og slukkede lyset, og regeringer måtte træde til med milliarddyre hjælpepakker. Og de svimlende summer, energibranchen tjente under krisen.

Trine fra Enhedslisten synes, at energibranchen i Danmark slipper alt for billigt. Privatfoto

17 mulige milliarder

Trine skriver, fordi Mette Frederiksens regering i hendes øjne var alt for slappe, da det i dag blev vedtaget at kræve cirka 1,2 milliarder retur fra den danske energibranche. Hun og vennerne i SF og Alternativet synes beløbet burde være mindst ti gange højere:

- Det er beklageligt, at man ikke er gået længere for at beskatte de meget store overskud, som er tilvejebragt særligt i 2022.

- Ved at lade alle brancher (også de såkaldte mellemhandlere, red.) omfatte af solidaritetsbidraget, ville det være muligt at tilvejebringe et provenu på mindst 17 milliarder kroner.

De penge ku' vi godt bruge

- Det provenu vil være kærkomment at anvende til akut omfordeling og som finansieringsbidrag til tiltag for at nå vores nødvendige klimamålsætninger, skriver Trine, der derfor - sammen med SF og Alternativet - havde fremsat et ændringsforslag til regeringens lovforslag, der ville sikre, at profitter fra både 2022 og 2023 er omfattet. Og at mellemhandlere i energisektoren, der har opnået overnormal profit i indkomstårene 2022 og 2023, også skulle til lommerne, men de slap altså.