Energimirakel: Stiger stærk

- En afgørende fordel ved biogasproduktion er, at der - ud over den direkte fortrængning af fossile brændsler, især naturgas - også er en indirekte CO2-fortrængning.

- Den består i, at den anvendte gylle fra såvel svin som kvæg, især hvis den hurtigt sluses ud fra staldene, medvirker til en væsentlig reduktion af dyrenes metanudslip.

Mere bæredygtigt end de andre

- Biogasproduktionen yder dermed et væsentligt bidrag til at reducere landbrugets klimabelastning – og til at skabe et dansk landbrug, der producerer mælk og kød mere bæredygtigt end i andre lande.

Sådan lyder det nu i en dugfrisk rapport fra Tænketanken Axcelfuture. En rapport om det energimirakel, danske biogas-producenter leverer for tiden.

Stinker: Skidt nyt for Putin

Dansk biogas buldrer frem. Screenshot fra Energinet.

Annonce:

Ikke en god ide at reducere husdyr

For gas produceret af bl.a. gylle fra danske grise dækker nu næsten 40 procent af det danske forbrug. For få år siden, var det under fem procent, og nogle dage - de dage, hvor gasforbruget er i bund - kan biogassen endda levere over 100 procent.

Gas-skandale: Snyd for millioner

Axcelfuture kommer derfor med bøn. Lyt ikke til Klimarådet, der gerne vil have færre grise og køer i Danmark:

- Det vil vi fraråde.

- Vi vurderer, at dette vil lede til en betydelig lækage til skade for det globale klima – og det er i denne sammenhæng afgørende, at den danske biogasproduktion er blandt de mest bæredygtige i Europa, skriver Axcel Future og til nationen! siger rapportens forfatter Finn Lauritzen, at det lige nu kun er halvdelen af den danske gylle, der bliver brugt til gasproduktion, og at derfor er et stort potentiale for at lave endnu mere biogas.