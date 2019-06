Eneste borger på den ydelse: Peter er desværre ikke flygtning

Peter er 55 år, har været i Marokko i 5 år, og kan derfor kun få integrationsydelse på 6118 kr pr måned. Og fordi han ikke er flygtning, fik han at vide, at han ikke kunne få dansk tillæg.

- Jeg er kommet hjem fra udlandet uden for EU (Marokko) og kan få Integrationsydelse.

- Men men.......

- Jeg fik at vide i februar, at jeg ikke kunne få det såkaldte 'Dansktillæg', da det er tiltænkt flygtninge, der lærer dansk, og kommunen har henvist til loven.

- Jeg havde eller fundet en billig bolig - men da jeg ikke har dansktillæg, var min indkomst var for lille, så nu har jeg ingen tag over hovedet.

- Altså nul dansktillæg til Peter, der er født og opvokset i Korsør.

Det viser sig at jeg er den eneste

Sådan skriver Peter R til nationen! om de 6118 kroner (brutto), han har modtaget de seneste tre måneder i integrationsydelse fra kommunen. Peter klager egentlig ikke over ydelsen - som er en del lavere end kontanthjælp - men over, at han som dansktalende dansk statsborger ikke kan få den danskbonus på 1500 kroner ekstra pr måned, som andre kan. Og selv om han har fået oplyst fra Integrationsministeriet, at han faktisk er berettiget til at modtage ydelsen, så er han stadig uden tag over hovedet:

- Det viser sig, at jeg er den eneste i kommunen på den slags ydelse og man har formentlig ikke ikke gidet at at søge info.

- Jeg har ringet til Integrationsministeriet, og deres svar er at - ja, jeg skal have Danskbonus - og de siger, at der er lavet en fejl. Og at kommunen skal udbetale den fra nu af.

Jeg var og er integreret

- Det er hårdt at komme hjem fra udlandet (var i Marokko i 5 år - ud af mine 55 år) og så finde ud af, at første gang i ens liv, man har brug for hjælp, så kan man få 6118 kr brutto før skat og skat til folkekirken :-) og intet mere.

- Jeg var og jeg er integreret mente jeg, skriver Peter R, der gerne vil høre, om du synes, at han skal have sin danskbonus med tilbagevirkende kraft - altså 4500 kr.