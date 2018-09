Engell synes Løkke har taget på: Nu efterlyser han løbekammerater

- Kunne han ikke bare lave en ølstafet.

- Det er han sikkert bedre til...

V-profil gætter på snarligt valg - Engell afviser: Løkke har taget på

Snør skoene og løb de godt 5 kilometer med mig

Sådan skriver Daniel P i en af de 53 kommentarer, der er skrevet på TV2 Lorrys Facebook-profil om den invitation statsminister Lars 'Løbe' Rasmussen, som en anden 'morsom' Facebookbruger kalder ham, har lagt ud her til morgen:

- Snør løbeskoene og tag en tur rundt om Lyngby Sø sammen med mig.

- I morgen (tirsdag d. 11. september) kl. 16.30 inviterer jeg alle interesserede til en åben løbetur.

- Mød op omklædt på Marienborg, og løb med mig de godt 5 km rundt om søen, skriver Lars Løkke nemlig, og i en af de kommentarer, der er skrevet på statsministerens egen profil, bliver invitationen tolket ind i spørgsmålet om tidspunktet for det kommende folketingsvalg:

Valg når Løkke har tabt sig 5-6 kilo

- Tag hellere ruten 2 gange Lars.

- Hans Engel siger at vi får valg når du har tabt dig 5 - 6 kilo, skriver John A nemlig med henvisning til at Hans Engell i fredags brugte Lars Løkkes aktuelle vægt som argument for, at der er lang tid - eller mange løbeture - til et valg:

- Det sikreste bevis på, at Løkke ikke er på vej i valgkamp, kan man se på hans vægt. Når der er optakt til valgkamp, så har Løkke altid tabt fire-fem kilo, så han er i form og ser flot ud i habit.

– Der er dog sket det modsatte i denne sommer, hvor han har taget nogle kilo på og ikke har været ude at cykle.

- Man kan tage varsler efter Løkkes vægtklasse, så der er ikke valg på vej, fortalte Hans Engell med et glimt i øjet, men hvad tror du?

Har Løkkes vægt noget med udskrivelse af valg at gøre?

Hvis du har lyst til at løbe de 5 kilometer med statsministeren tirsdag d. 11.9 kl. 16.30 kan du tilmelde dig her.