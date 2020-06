Enhedslisten om feriepenge: Helt skævt

- Nu er ideen at skabe mere forbrug....

- Det bliver lidt svært, at få de penge i spil, hvis de bliver modregnet, så i dette specialtilfælde kunne man måske gøre en undtagelse.

Afgørende at feriepenge ikke modregnes

Sådan skriver Ann P i en af de 450 kommentarer, der foreløbig er skrevet på nationen! og Ekstrabladets Facebook-profil om de feriepenge-forhandlinger, der i i gang i Finansministeriet lige nu - og om kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere skal fratages ydelse i en periode, hvis de får udbetalt feriepengene.

Enhedslistens erhvervs- og beskæftigelsesordfører Victoria Velasquez er enig, og hun skriver til nationen!, at lønmodtagerne 'selvfølgelig' skal have udbetalt deres egne feriepenge – uden modregning:

- Helt ærligt, så er det penge, de selv har tjent. Dem skal arbejdsgiverne ikke holde på.

- Det afgørende for os i Enhedslisten er, at feriepengene ikke bliver modregnet, når de udbetales.

Det vil ramme helt skævt

- Det vil ramme helt skævt, hvis dem, der har allermest brug for penge, ender med at miste dem.

- Hvis du har mistet jobbet og er røget på kontanthjælp, så vil feriepengene kunne give lidt luft i en meget stram økonomi.

- Økonomerne er også enige med os i, at det er en god idé for at få os alle ud af krisen, fordi det er folk med de laveste indkomster, der vil have mest tilbøjelighed til at bruge pengene med det samme, så de kan få dækket det basale forbrug.

Finansministeren forhandler

- Derfor har vi rejst overfor finansministeren, at feriepengene skal udbetales og uden, at det modregnes i ens egen eller ens partners økonomi – og uden at man mister boligsikringen på det, skriver Victoria Velasquez, og nationen! har i dag spurgt Finansministeriets presseafdeling, hvad ministeren selv mener om modregning af feriepenge i kontanthjælp/dagpenge/boligsikring.

Og om man skal følge de regler, der gælder i dag, eller om man situationen taget i betragtning, vil lade kontantshjælpsmodtagere/dagpengemodtagere, få feriepenge udbetalet UDEN modregning/træk.

Ministeren har for travlt til at svare, men ministeriet oplyser at forhandlingerne om udfasning af hjælpepakker pågår, men hvad tænker du?