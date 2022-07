Enlig mor: Det er pinligt

- Penge, der var lagt til side, er nu brugt på udgifter, ift de stigende priser mm.

- Det kan man ikke klandre nogen for.

- Jeg håber, de får en god sommerferie.

Ni ud af ti fik ikke ferie

Sådan skriver Brian C. i en af de - hold fast - 398 kommentarer, der er skrevet på Lolland-Falsters Folketidendes Facebook-profil om en mor med to børn, der har fået feriehjælp hos Dansk Folkehjælp.

Kan ikke lide at sige det

Mere end 10.000 små familier har søgt - det er rekord. Og lidt over 1000 har fået - det er også rekord.

Moderen er derfor lige nu i Lalandia med børnene. Dansk Folkehjælp betaler ophold transport, giver penge til kost og står også for en aktivitetspakke. Men moderen siger til Folketidende, at hun har det skidt med at søge hjælp:

Mor på førtidspension: Ingen penge til ferie

Pinligt: Jeg får kvalme

- Det er grænseoverskridende og pinligt at bede om hjælp.

- Jeg får kvalme, når jeg fortæller nogen, at jeg har søgt Feriehjælp, siger moderen til avisen. Og det er der faktisk en del af læserne, der godt kan godt forstå:

Ingen penge - ingen ferie

- Jeg har aldrig haft råd til ferie, og få det heller aldrig, men jeg brokker mig ikke over det.

- Utroligt at folk skal have alt betalt af andre, skriver Hanne J. og Karina Ø. er enig:

- Har man ikke råd, må man blive hjemme.

- Sådan er livet nu bare. Det er ens for alle, enlige eller ej, skriver Karina, men hvad tænker du?