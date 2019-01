Enlig mor på SU synes hun er fattig: Men så skal hun bare læse Cepos

- En analyse fra Danmarks Statistik pegede for nyligt på, at den gruppe med de laveste indkomster (10 pct. laveste) havde oplevet et fald i indkomsten siden 2007.

Alle grupper undtagen studerende har haft indkomstfremgang

- Men ser man bort fra de studerende, er der tværtimod tale om en stigning i indkomsten på 4 pct. for denne gruppe.

- Alle indkomstgrupper har oplevet en indkomstfremgang fra 2007-2017, hvis man fraregner studerende.

Sådan skriver tænketanken CEPOS i en pressemeddelelse om en ny analyse, der er godt nyt, for dem, der siger, at det går godt i Danmark. CEPOS har brugt de samme tal som Danmarks Statistik - men i den borgerlige tænketank, mener man ikke, at man er fattig hvis man er studerende. Og sammenligner man tallerne for 2007-2017 er der kommet 124.000 flere SU-modtagere fra 2007-2017.

De kan se frem til høje indkomster

- Det er unge mennesker, som senere i livet typisk kan se frem til høje indkomster.

- Ser man bort fra studerende (som man gør i opgørelser af relativ fattigdom), har der været positiv indkomstfremgang for ALLE indkomstlag (grå søjler) – størst fremgang i toppen, men fremgang for alle.

- Grænsen for at tilhøre de laveste indkomster (1. decil) ændres fra en nedgang på 2 pct. til en fremgang på 4 pct., når man tager studerende ud, siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

Man er faktisk fattig

nationen! modtager jævnligt mails fra enlige mødre på SU - og en af dem skriver, at man ER fattig, når man er på SU:

- Med kun SU er man faktisk fattig. Min støtte er på 8990kr plus boligsikring pr måned.

- Vi har Ingen fryser og et køleskab med to små hylder. Vi opholder os på en sovesofa !

- Vi har ingen familie og min datter ser ikk sin far. Der er slet ikk' råd til noget. lyder det fra en enlig mor, der læser til pædagog, men hvad mener du?





Video om ulighed i Danmark er set 2 millioner gange

3F kører lige nu en stor 'Det er Daaanmark' kampagne om ulighed - med en video, der er set mere end 2 millioner gange. Og ser man den debat, den har skabt på Facebook, så er der også flere der peger på, at statistikken lan læses på mange måder:



Finn A - der har fået 92 likes på 3FDanmarks Facebookside - skriver således:

- Beklager ! Det passer ikke at der er stigende ulighed i Danmark!

- Tværtimod har de laveste indkomst grupper aldrig økonomisk haft det bedre!

Storkapitalens skødehunde

- Selv de 400.000 indvandrere hvoraf mange er på social bistand, med mange kvinder hjemme gående, får udbetalt markant mere end de lande de stammer fra!

- Alle der har ambitioner kan tjene godt i DK,

- Stop med mere klynk, og offermentalitet, skriver Finn, mens Jørgen C er glad for kampagnen:

- Flot input der sætter fokus på den stigende ulighed, og børnefattigdom!

- At alle storkapitalens skødehunde angriber så massivt i denne tråd beviser at 3F har ramt plet.

- Fortsæt endelig det gode arbejde. skriver Jørgen.

Hvad er din egen oplevelse af fattgdom i Danmark?