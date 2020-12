Enorm ekstraregning: Leifs gæstetoilet gik amok

- Jeg er rasende.

- For en måned siden blev jeg ringet op – det var NK-Forsyning.

- De ville meddele mig, at jeg ville modtage en ret så stor vandregning … på 19.000 kr.

- Normalt betaler jeg 1200 kr. for vand i kvartalet.

Jeg bruger slet ikke gæstetoilet

Sådan lyder det fra Leif S, der bor i Næstved, i et dejligt hus med flere toiletter. Leif er single og har til daglig derfor kun brug for et toilet. Men da forsyningen ringede, kom han i tanke om, at en af hans gæster havde bemærket, at vandet på gæstetoilettet løb – og havde slukket for det.

Men at det skulle koste ham 19.000 kr, er han helt uforstående over, og han synes forsyningen burde have ringet noget tidligere. Hans brev – som NK-Forsyning kommenterer nedenfor/har fået mulighed at kommentere – fortsætter nemlig således:

Det er jo ikke noget man tjekker

- Jeg bruger ikke gæstetoilet, da jeg bor alene.

- Og jeg var sikker på at mit vandforbrug ville være, som i de 10 år jeg har boet her.

- Derfor er det jo ikke noget man tjekker.

Og de har målere og instrumenter til rådighed

- De burde da - med alle de målere og instrumenter de har til rådighed – ringe borgerne op, når de kan se, at vandforbruget stikker helt af.

- Øv, skriver Leif, og NK-Forsyning svarer at de - efter nationens! henvendelse - har været i kontakt med Leif og fundet en løsning:

Leifs hus er ret stort og gæstetoilettet ligger helt nede i den ene ende.

Vand-direktør: Ingen alarmklokker bimler

- Vi er drønærgerlige over situationen og det er selvfølgelig meget beklageligt for Leif, men som vores system er nu, er der ikke nogen alarmklokker, der bimler, hvis forbrugerne har et ekstraordinært højt vandforbrug.

- Det er forbrugernes eget ansvar at holde øje med, om der er et højt vandforbrug da det både er ulovligt og ikke ressourcemæssigt muligt for forsyningen, at overvåge den enkelte forbrugers data og forbrug løbende.

Men på sigt er der

- På sigt vil vi arbejde på at indføre et it-system og derigennem kunne tilbyde denne service overfor forbrugerne.

- Dog skal det bemærkes at lovgivningen om persondata og GDPR giver os nogen begrænsninger, hvorfor det vil kræve samtykke og tilmelding af den enkelte forbruger, når et kommende system vil kunne sende en SMS med advarsel om afvigende forbrug.

Og de nye målere kan blinke når der er 'læk'

- NK-Forsyning har igennem de sidste par år brugt en del ressourcer på at sætte nye elektroniske fjernaflæste målere op hos forbrugerne.

- Vi har godt 15.000 målere og data skal transporteres til forsyningen via et dedikeret antenne netværk, som er i færd med at blive installeret.

- Da de nye målere blev udskiftet, fik hver forbruger udleveret en brugervejledning.

- Af den fremgår det, at måleren viser, hvis der eksempelvis er et læk – hvis vandmåleren konstaterer, at vandet ikke har stået stille i måleren i mindst én sammenhængende time i løbet af de sidste 24 timer, vil den blinke ’LEAK’.

Vi har talt med Leif og fundet en løsning

- NK-Forsyning har været i kontakt med pensionist Leif efterfølgende og der er i fællesskab fundet en løsning på betalingen, skriver Steen Lindhardt, adm. direktør i NK-Forsyning A/S, men hvad tænker du?