Enormt trist: Gratis suppe i Bilka

Vild debat om Bilkas 'gratis suppe' til 1000-2000 pensionister hver dag. For hvad med dem, der ikke får noget?

- God stil.

- Vi er to pensionister, der kommer og smager i næste uge.

Trist at Danmark er nået dertil

Sådan skriver Lis L. i en af - de hold fast - 755 kommentarer, der er skrevet på TV 2 Østs Facebook-profil om de gratis gullaschsuppe-portioner, 14 Bilka-varehuse deler ud hver dag i januar.

- Fantastisk at Bilka gør det.

Gerne flere tiltag

- Enormt trist, at vi i Danmark er nået dertil, skriver Hanne O. i en anden kommentar, mens Birgit K. har svært ved at se det triste:

- Dejligt, at der endelig bliver gjort bare lidt for pensionisterne.

- Gerne flere af de tiltag, skriver Birgit.

80-160 portioner hver dag

I Herning fik Bilka besøg af TVMidtvest på denne første dag med gratis suppe, og varehuschef Mark Jeppesen siger, at der tidligere har været hjælp til børn og børnefamilier:

- Januar er en kold og mørk måned at komme igennem, og Danmark er ramt af stigende priser, så vi tænkte, vi ville gøre noget for pensionister, siger varehuschefen, der er klar med gratis suppe i morgen og måneden ud.

- Det er så kun til de første 80 til 160 pensionister, der får gratis suppe ...

- Så hvis der kun er 80 portioner, så får nr. 81 ikke noget.

Hellere 500 gram fars

- Fint forslag og god reklame, men så med et maks. på alligevel.

- Og suppe som måltid kommer du altså ikke langt på rent ernæringsmæssigt og slet ikke som pensionist.

- Tænker faktisk, det ville være federe, om de uddelte en pakke fars på 500 gram i stedet til pensionisterne. De har brug for protein - og udgiften er nok ca. den samme alt inklusive, skriver Mette W, men hvad tænker du?