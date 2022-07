Ens benzinpriser: Det er ikke snyd

- Hej.

- Det er vel ingen overraskelse, at benzinselskaberne profiterer voldsomt på verdenssituationen.

Alle hæver prisen helt vildt

- Og når de store koncerner – også i beslægtede brancher - næste gang præsenterer deres regnskaber, vil de med garanti alle vise kraftigt forbedrede resultater.

- Alle har jo blot hævet deres priser helt vildt under anvendelse af en dårlig undskyld om stigende råstofpriser.

Er der fri konkurrence?

Sådan indleder Nikolaj et brev til nationen! om især brændstofpriser på de danske tankstationer – og bundlinjer på brændstofselskabernes regnskaber.

Shell, Total, BP og Equinor har eksempelvis meldt om tre-og firdobling af indtjeningen i årets første kvartal.

Uretfærdigt: Scorer 750 milliarder

Kom ud med riven

Og Nikolaj undrer sig over, at de bare kan få lov til at udnytte situationen, henvise til krig og corona – og skovle penge ind. Hans brev - som nationen! har bedt den danske konkurrencestyrelse om at kommentere – fortsætter nemlig således:

- Men.

- Nu er det jo sådan, at de moderne samfund har nogle kontrolorganer, der skal holde øje med den frie konkurrence.

- Vi har Konkurrencestyrelsen, men vi har intet hørt fra denne institution, som jo ellers i denne tid burde være ude med riven.

- Meget mærkeligt, men de har vel fået mundkurv på,skriver Nikolaj.

Mistanke: Snyd med benzin-priser

Minister bad om snyde-kontrol

I England har regeringen bedt konkurrencemyndighederne om at undersøge brændstofpriserne – og nationen! har spurgt Konkurrencestyrelsen, om de ligesom kollegerne i England har fået besked fra regeringen om at holde et særligt øje med brændstofpriserne? Og om de kan forstå at nogle borgere undrer sig over at olie/benzin-selskaberne melder om meget store overskud? Og om de har konstateret nogle brud på konkurrencereglerne?

Ingen overtrædelser af loven

Det svarer den danske konkurrencestyrelse - der tidligere på året har været på uanmeldte kontrolbesøg rundt omkring hos brændstofselskaberne - på sådan her:

- Vi holder øje med benzinpriserne, og det er noget, vi har gjort længe.

- Flere forhold har betydning for prisen på benzin og diesel, blandt andet særligt olieprisen. Derudover er brændstof pålagt moms og flere faste afgifter.

- Vi har fået en del henvendelser om prisudviklingen på brændstof, hvilket førte til, at vi i marts udsendte denne meddelelse:

- Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har undersøgt markedet grundigt og konkluderer, at de ens priser ikke er opstået på grund af overtrædelser af konkurrenceloven, skriver konkurrencestyrelsen.