Ensom, snavset og hjerneskadet: Ingen har besøgt mig i 2019

Jeg føler jeg står alene uden nogen form for støtte til at tale min sag, skriver Rene, der de sidste år har oplevet, at kommunen har taget mere og mere af hans hjælp fra ham

- Jeg blev førtidspensionist i 2007 pga en hjerneskade og skizotypisk sindslidelse, der blandt andet medfører angst i en sådan grad, at jeg ikke kan fungere på egen hånd ude blandt andre.

- Og jeg har også behov for ledsagelse til at kunne overskue socialt samvær med andre. I dag har jeg ikke nogen som helst hverken social omgangkreds.

- Jeg har også brug for støtte for at kunne få min hver dag til at fungere og holde mit hjem.

Mangler støtte og omsorg

Sådan indleder Rene H fra Skanderborg et brev til nationen! om den i hans øjne helt urimelige og meget triste situation, han sidder i. Rene synes – som en del andre svage og syge danskere – at systemet behandler ham iskoldt og afvisende, og selv om han i begyndelsen af sin pensionisttilværelse fik hjælp, så har han siddet alene siden september 2018. Renes brev – som kommunen har fået mulighed for at kommentere – fortsætter nemlig således:

- Mit støttebehov ser sådan ud:

- 1. støtte til indkøb af daglige varer + den støtte/ledsager til transporten pga angst anfald, som kommer meget ukontrolleret pga hjerneskaden

- 2. støtte til øvrige indkøb i form af tøj sko osv støtte til at holde mit hjem

- 3. støtte til at holde mig selv

- 4. støtte til læge besøg

- 5. støtte til tandbehandling og ledsagelse til det. har kun et halvt tandsæt

- 6. støtte til sociale aktiviteter

- 7. og ikke mindst omsorg.

Jeg havde det hele - men de har skåret det væk

- Det ærgerlige er – og grunden til at jeg skriver til Ekstra Bladet – er alt dette tidligere har været del af kommunens støtte.

- Men som årene er gået er jeg bare blevet frataget mere og mere og skåret mere og mere - uden faglig begrundelse – også selv om dem, som har været bostøtter hos mig siger, at jeg har behov.

- Når jeg klager over kommunen, så bliver jeg afvist og når jeg klager til ankestyrelsen, så får jeg medhold i, at kommunens afslag ikke er korrekte. Men det er kommunen selvfølgelig ligeglade med.

Føler jeg er helt alene

- Jeg føler jeg står alene uden nogen form for støtte til at tale min sag. Og jeg kan ikke forstå, at de fra kommunes side ikke bare følger op på noget eller retter sig efter disse ankestyrelse afgørelser, skriver Rene, der har sendt den seneste afgørelse fra Ankestyrelse med som dokumentation. Den kan se se nedenfor.

Skanderborg Kommune har fået mulighed for at kommentere Renes sagsbehandling, men da det handler om en person, så har Lis Kaastrup, koncernchef for Ældre og Handicap, sendt dette svar:

- Tak for din mail. Der er tale om en personsag, og derfor har vi ingen kommentarer.

Rene synes, at kommuner, der ikke retter sig efter Ankestyrelsen, burde idømmes dagbøder eller burde betale det beløb, den forkerte afgørelse har sparet dem, men hvad siger du?