Er der for mange vindmøller i Danmark?

For to år siden fik Dansk Folkeparti indført et 'vindmølleloft', der vil betyde, at der i 2030 maks må være 1850 møller på land. I dag er der godt 4100.

- Det er jo vanvittigt, hvis man skal bruge mellem tre og fem milliarder på at rive velfungerende vindmøller ned, der leverer grøn strøm til Danmark.

- Det ville være helt hul i hovedet.

Milliarder til vindmøllejere

Sådan siger Ruben Kidde, klimaordfører for De Radikale, til Danmarks Radio om den to år gamle aftale, der betyder, at der i 2030 maksimalt må stå 1.850 vindmøller på land i Danmark.

Nye beregninger fra Energistyrelsen viser nemlig at vindmøller lever og leverer strøm længere tid end først antaget. Og Klimaministeriet har regnet sig frem til, at det derfor vil koste mellem 3 og 5 milliarder kroner at kompensere ejerne af de nuværende og velfungerende møller, hvis de skal pilles ned, så der kan bygges nye og større møller på land.

Vi har brug for mere landvind

- Det bremser den grønne omstilling, og vi har brug for meget mere landvind i Danmark.

- Vi skal nå 70 procents reduktion af drivhusgasser i 2030, og det kræver meget mere landvind, og der er masser af muligheder for at sætte landvindmøller op i Danmark, siger Troels Ranis, der er er branchedirektør i Dansk Industri til DR, der også har talt med DFs klimaordfører Morten Messerschmidt, der er klar til ae på loftet:

Naboer skal generes så lidt som muligt

- Vi har ikke noget ideologisk korstog kørende mod vindmøller, men vi er meget optaget af, at dem, der bor, hvor møllerne bliver sat op, bliver generet så lidt som muligt, siger Morten Messerschmidt, men hvad siger du?