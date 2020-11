Er det dig? Susanne gik i vrede

- Nu vil jeg fortælle hvordan Danmark er indrettet.

- Det hele startede med, at jeg fik min pung stjålet i lufthavnen søndag d. 8. november om eftermiddagen.

- Fik først jeg et chok – selvfølgelig - men jeg fik ringet og spærret mit bankkort og mit NemId.

Skulle bestille tre tider

- Mandag morgen ringede jeg så til Borgerservice – som havde lukket.

- Jeg fik en tid tirsdag, faktisk tre (3!) tider, da jeg jo både skulle have kørekort, nyt sygesikringsbevis, samt nyt NemId.

Sådan indleder Susanne C, der kalder sig ’ældre’, et brev om det meget indviklede system, der hersker i Danmark. Susanne sad nemlig 13 dage uden penge – og uden udsigt til at få nogen hjælp af banken før hendes filial i Nakskov åbner kassen den sidste hverdag i november. Det er næste mandag. Susannes brev - som banken kommenterer nedenfor - fortsætter nemlig således:

Ingen penge ... min pung er jo stjålet

- Jeg havde taget min dåbsattest og mit pas med – også selv om det er udløbet for cirka 1 år siden.

- Desværre var beskeden, at jeg IKKE kunne ikke få kørekort, sygesikringsbevis og NemID, da det koster 280 for kørekort og 200 for sygesikringsbeviset – og fordi jeg ikke havde noget billedID.

- Jeg fortæller – igen – at min pung jo er blevet stjålet, og jeg derfor ikke har noget hævekort, og at jeg ikke kan betale, da det jo er spærret. Efter at jeg havde skældt ud, fik jeg dog et midlertidigt kørekort, men NemId kunne jeg ikke får, fordi man skal bruge billedlegitimation.

Passet kunne de ikke bruge

- De kunne ikke bruge mit pas og min dåbsattest.

- Jeg gik derfra i vrede og ringede så til min bank og spurgte pænt om jeg ikke kunne få nogle af mine egne penge.

- Men … filialen er pengeløs – de har kun åben i kassen, den første og den sidste hverdag i måneden.

NemID tager 18-20 dage

- Jeg bad så om at de kunne overføre penge til min søn, men det kunne de ikke. Bankdamen mente, at jeg selv kunne overføre dem via netbanken - men nej, der skal man jo også bruge NemId.

- Tirsdag modtog jeg så mit nye hævekort.

- Hurra tænkte jeg, men man skal bruge NemId til at få det åbnet.

- Jeg kørte så op til Borgerservice for at høre, om jeg nu kunne få et, men de siger stadig nej.

- Et opkald til NemId, hjalp heller ikke, men jeg kunne bestille et nyt NemID, og det tager 18 til 20 dage.

Ingen hjælp at hente

- Så lige nu sidder jeg med et bankkort som jeg ikke kan bruge da jeg mangler min pinkode.

- Jeg vil samtidig fortælle at man heller ikke kan veksle udenlandske penge i banken. De henviser til lufthavnen. Jeg har ellers 7000 tjekkiske kroner (cirka 2000 danske).

- Nu har jeg fortalt hvor indviklet land vi bor i…. banker uden penge ….. og ingen hjælp at hente nogle steder, skriver Susanne, og nationen! har tderfor spurgt banken, hvad de siger til at en af deres kunder ikke føler, at de hjælper særlig godt. Og det var godt nationen! gjorde det, for bankens forretningsdirektør svarede efter få timer:

Bankdirektør: der er fundet en løsning

- Tak for henvendelsen.

- Jeg har i dag talt med kunden, og der er fundet en god løsning.

Susanne bekræfter, at hun har talt med banken, der har hjulpet hende, men hvad tænker du?