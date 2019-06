- Min ældste søn, på 8 år, går på en skole med mange blandede nationaliteter.



- Forleden dag, spurgte en af hans klassekammerater, mig, hvor min søn kom fra, hvortil jeg svarede; 'fra sin mors mave, ligesom du kommer fra din mors mave'.



- Herefter spørger han, om min søn er muslim, og dertil svarede jeg; 'min søn er menneske, ligesom du'.

Er din søn muslim? Så gav Mustafa et overraskende svar

- Det var naturligvis ikke det svar, han forventede, men jeg nægter at fylde mine børn, med den slags.

- Velvidende, at han jo naturligvis vil møde det ude i blandt sine jævnaldrende, og måske senere selv søge identitet i nationalitet, religion eller andet. Men det skal netop, være børns eget valg.



Sådan indleder Mustafa S et indlæg til nationen! om retten til religion, forældres ret til at påvirke deres børn, og børn ret til at være børn. Mustafa har tidligere skrevet indlæg som Mustafas lille søn skal ikke omskæres: Han skal ikke bære min historie videre(142 kommentarer) og Derfor skal kæresten ikke konvertere: Mustafa er blevet farveblind af kærlighed (334 kommentarer), men nu har to episoder skabt debat om religion og forældres påvirkning af børn, og så synes Mustafa der et tid til sætte nogle ting på plads.

Muslimsk bøn i 3. klasse: Bønnelederen går i klassen

Hans indlæg - som du gerne må dele, hvis du er enig i at 'Børn skal være børn, og ikke andet' - fortsætter derfor således:

- Børnekonventionen består af 54 regler - eller som det rigtigt hedder: '54 artikler'.

Den vigtigste er nummer 3.

- I artikel 3 står der, at man altid skal se på, hvad der er bedst for barnet, når der tages beslutninger om barnets liv. Det kalder man også 'barnets tarv'.



- Og hvordan afgør vi så, hvad der er bedst for børn?



- FN's Børnekonvention fastslår, at børn altid skal inddrages og høres i overensstemmelse med deres alder og modenhed, når der træffes beslutninger, der har betydning for dem. Det er Børnerådets opgave at overvåge og vurdere, om denne og andre bestemmelser i konventionen overholdes i Danmark.



- Med det i tankerne, synes jeg argumenterne for kønsadskillelse i svømmehallen, af religiøse hensyn, eller børn, der beder bøn i 3.klasse i forbindelse med emneuge, anført af en jævnaldrende muslimsk elev, klinger utroligt hult.

Shitstorm mod dansk folkeskole: Børn lærer at bede til Allah

Islam indoktrineres så børn ikke har ret meget valg

- Nu skrev jeg, anført af en muslimsk elev, og faktisk allerede der, skriger det til himlen.



- Fordi børn skal være børn, og hvis man ønsker sin egen religion, viderebragt til sine børn, er det naturligvis ens eget valg som forældre, men islam indoktrineres på en måde, som ikke giver børn ret meget valg.



- Jeg kender danske børn, som har valgt konfirmation fra, uden udskamning og udstødelse af miljøet. Sådan fungerer det ikke i muslimske kredse.



- Jeg kan naturligvis ikke generalisere, da der jo også findes mere sekulære forældre, der lader deres børn være børn uden at tvinge dem på bedetæppet som 7-årige. Eller forældre, som undlader at fortælle deres børn, at de ikke må spise svinekød eller iføre deres døtre et tørklæde, så snart hun kan gå selv.

Forældre i loyalitetskonflikt

- Den slags forældre findes skam, men de er oftest i en loyalitetskonflikt, når kritikken går på islam, netop fordi de identificerer sig med islam, men blot mener, at visse muslimer fortolker islam forkert.



- Hvordan kunne videoen, af en dreng, der viser sine klassekammerater, hvordan man beder, og ikke bare viser det, nej de skulle også gøre efter, ende på internettet?



- I islam, anses det, som en god gerning, en positiv ting, at retlede, de som er kommet på afveje. I islamisk sammenhæng, betyder det, de, som er forelsket i livet på jorden, og ikke tænker på efterlivet. Altså de som ikke er muslimer.



- Så når moren til drengen, filmer sin søn,i færd med at forkynde religionen til klassen, handler det også om en romantisering af islam, for ville det gå den anden vej?

Serverer man svinekød for muslimer i emneuge om mad?

- Ville man spise svinekød i en emneuge om international mad?



- Nogle ville sammenligne det med kirkebesøg under juletiderne i skolen. Det kan man dog ikke, for vi taler her om et barn, der fremviser en af de vigtigste søjler i islam.

- Et barn, der med hjælp fra skolen, forkynder religion i en dansk folkeskole. Et barn, der har lært, at bede om tilgivelse, og rense sig selv, så han kan være klar til 'efterlivet'.

- Og hvis ikke, der ringer en alarmklokke allerede her, så bliver det svært at trænge igennem, desværre.



- Men moderen til barnet er stolt, og deler videoen på nettet i modstrid med reglerne på skolen, og aftalen med læren. Hun siger vel nok Mashallah, som betyder 'Hvad Allah vi'" og som er et hverdagsudtryk, som bruges når man ser en person gøre noget godt, eller man ser noget smukt.

Livet er kun et prøve

- Det bruges iøvrigt uanset om man er troende eller ej. Det er standard, og endnu en ting, man får med fra barnsben.



- Udover at det strider mod skolens regler at dele videoen, så er det også med til at fastholde drengen, i den tro, at dette liv på jorden, kun er en prøve, og det virkelige liv, er i Jannah (paradis) hvor han nu er kommet lidt tættere, med gode gerninger i vægtskålen.



- For han har nu lært lidt fra sig, til de vildledte. Lært fra sig, af noget, han endnu ikke helt selv forstår, men er blevet indoktrineret med hjemmefra.



- Tager vi så kønsadskillelsen i svømmehallen, handler det jo ikke om kønsopdeling, det er der i og for sig, ikke noget i vejen med.

En far må ikke se sin datter svømme

- Det handler om, at en far, ikke må være til stede, og se sin datter, fordi, man vægter religiøse dogmer, og formørkede syn, på køn og krop, højere, end børns trivsel, og integration.



- Ikke kun datteren, der ikke må få sin far med i svømmehallen, men også de piger, som kun er i svømmehallen, fordi, der er blevet taget særhensyn til religionen, er ofre her.



- Hvis man virkelig ønskede at inkludere disse piger, så havde man stillet krav om at de deltager, på lige fod med andre piger eller drenge for den sags skyld.

- Det er et krav, man skal stille til forældrene.

- Og hvis forældrenes religiøse dogmer, står i vejen for, at sende deres børn i svømmehallen, så er det deres religion de selv skal tilpasse, og ikke samfundet, der skal tilpasses deres religion.



- Ikke for deres egen skyld, ikke for min skyld, ikke for samfundets skyld, men for børnenes skyld, skriver Mustafa S, men hvad tænker du?