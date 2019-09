Er du sygemeldt med stress?: Så bliver du holdt for nar

Stress handler KUN om bekymringer, intet andet, og folk, der sygemelder sig og bliver klassisk stressbehandlet, spilder ofte tiden og kan risikere at gøre deres situation værre. Sådan lyder det fra Carsten Juul, der har skrevet en bog om, at stress er sundt.

- Stresseksperter fortæller os, at den stress, som vi ikke véd, hvad er, er farlig og at man kan dø af det.

- Og derfor opsøger flere og flere stressbehandling, som ender med at gøre tingene værre.

- Men stress handler ikke om ydre omstændigheder, men om bekymringer.

- Man kan have 1 opgave og være voldsomt stresset og man kan have 50 opgaver og ikke være stresset.

Gik selv ned med stress

Sådan indleder psykolog Carsten Juul, der selv har været sygemeldt med stress, et brev til nationen om at lære at leve med stress – og nyde det.



Og om den nye bog han har skrevet. Carsten fik nemlig selv at vide, at han skulle passe på fordi 'man kan dø af stress' – og han troede på det - men da han efterfølgende dykkede ned i teorierne omkring stress, ændrede han mening. Hans brev fortsætter derfor således:

- Vi er nødt til at ændre vores opfattelse af stress, hvis vi skal overvinde den.

- For hvis det blot er en dårlig chef, for mange opgaver eller problemer i hjemmet, der skaber stressnedbrud, så burde de fleste gå ned med stress.

25 slags stress - og 35000 sygemeldinger

- Der findes flere end 100 definitioner af stress, og bare i den danske sundhedssektor er der mindst 25. I Danmark aner vi reelt ikke, hvad stress er, men vi behandler det stadig, som om vi véd, hvad det er.

Det er et kæmpemæssigt problem, som indtil nu kun har betydet, at stressproblemet bliver større og større.

- Nu sygemelder 35.000 sig hver dag med stress, skriver Carsten Juul, der har dette råd til folk, der føler sig stressede:

- Løsningen på stress er derfor ikke ro, færre opgaver eller planlægning, men at begrænse bekymringer, skriver psykologen, men hvad tænker du?