Er lige sluppet af med fiske-hørmen: Nu kommer æggelugten og folk er rasende

Mere end 2800 borgere har skrevet under på en protest mod et biogas-anlæg i Esbjerg. De forstår ikke at det skal ligge så tæt på byen.

- Der er ingen, der er interesserede i at bytte den historiske fiskelugt ud med en risiko for en lugt af rådne æg eller andet.

Sådan siger Esbjergs borgmester Jesper Frost Rasmussen i dag til Jydskevestkysten, om de planer energigiganten Ørsted har om at etablere et biogasanlæg i Esbjergs østlige del.

Lugt kan gøre Esbjerg mindre attraktiv

Borgmesteren vil i avisen ikke svare på, hvad han mener om planen - men i et såkaldt screenings-ark til lokalplanforslaget for biogasanlægget, kan man læse, at folk på rådhuset mener at lugten - som når den værst er blevet sammenlignet med rådne æg - kan få betydning for Esbjergs image:

- 'Et anlæg med de lugtgener, det fører med sig, og placeret tæt på bymæssig bebyggelse, gør byen - og her især Østerbyen - mindre attraktiv at bo i', står der således og ser man på den underskriftsindsamling som foreløbig 2805 borgere har deltaget i på skrivunder.dk, så er det præcis udsigten til at bo i en stank af æg, der har fået folk til at protestere:

Folk tror vi lugter af fisk -selv om det er lang tid siden

- Vi ligger stadig under for omverdenens opfattelse af, at Esbjerg lugter af fisk, skønt det efterhånden er mange år siden det ind i mellem var tilfældet.

- Skal vi nu også kendes som byen, der lugter af gylle, skriver Christa G som argument for hendes modstand, og Kurt H er på samme linje:

- Jeg skriver under fordi jeg bor i Østerbyen, men også fordi Esbjergs image bliver klart forringet - lugt af gylle erstatter fiskelugten.

- Det er ikke tiltrækkende for kvalificeret arbejdskraft og dermed vækst, skriver Kurt.

Der er lang tid til at der bliver truffet en endelig beslutning om anlægget - således sender Miljøstyrelsen projektet i en otte ugers høring i slutningen af januar eller begyndelsen af februar - men hvad tænker du?