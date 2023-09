Erdogan og Putin med vild plan

Tyrkiet og Ruslands indbyrdes handel har passeret 400 milliarder kroner årligt. Men de to præsidenter vil gerne skrue op - målet er at samhandlen mellem de to lande skal op på 700 milliarder kroner

- Forbindelsen mellem Tyrkiet og Rusland - især hvad angår udenrigshandelen - gør gode fremskridt.

- Den har nu nået 62 milliarder amerikanske dollars, og målet er 100 milliarder amerikanske dollars.

- Det er vi glade for.

Ud med dollars

Sådan lød det i går fra Tyrkiets præsident Erdogan, da han var på visit hos Putin - et besøg, der satte en tyk og fed streg under, at Rusland nok ikke skal frygte sanktioner fra NATO-landet Tyrkiet.

De to lande handler nemlig rigtig meget sammen - og faktisk vil de gerne handle i andre valutaer end dollars. Den samme ambition har Indien, Kina, Brasilien og Sydafrika.

Bygger også i Kina, Indien og Ungarn

Tyrkiet vil også gerne samarbejde med Rusland om mere atomkraft. Det russiske statsejede Rosatom er i gang med at bygge Tyrkiets første a-kraftværk, Akkuyu. Og Erdogan sagde i går, at han gerne vil have et til:

- Hvad angår et atomkraftværk i byen Sinop, tror jeg, at vi vil tage endnu et skridt i denne retning og bygge et nyt anlæg i den by, sagde Erdogan, og den var Putin med på:

- Tyrkiet er nu blevet medlem af den internationale klub af atomstater.

- Det første parti russisk nukleart brændsel er leveret til Akkuyu - og alt går efter planen.

- Der er nogle interessante muligheder for at fortsætte vores samarbejde, sagde Putin.

Udover det tyrkiske atomkraft, der efter planen skal levere strøm fra 2025, er Rusland i gang med at bygge atomkraftværker i Indien, Kina, Egypten, Ungarn og Bangladesh, men hvad mener du?