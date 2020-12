Erstatning til minkarbejder: 223.665 kr.

3F har netop indgået et forlig om aflønning og fyring af en rumænsk minkarbejder. Rumæneren får nu efterbetalt 157.333 kr. i løn, 19.666 kr. i feriepenge, 10.000 for et misvisende ansættelsesbevis, 25.000 kr for brud på arbejdstidsdirektivet - og 8000 kr. for urimelig afskedigelse

- Tror, der er mange af dem, der har arbejdet med mink, der er blevet snydt i løn.

- I mange år.

Har gjort alt for den minkfarmer

Sådan skriver Palle N. i en kommentar på Fagbladet 3F's Facebook-profil om en minkavler fra Jylland, der netop har betalt 223.665 til en tidligere medarbejder, en rumæner, der efter seks års tilsyneladende ret slidsomt og underbetalt arbejde på minkfarmen blev fyret med henvisning til 'meget omfattende samarbejds- og kommunikationsvanskeligheder'.

- I stedet for at være sammen med min familie i Rumænien har jeg arbejdet i julen og gjort alt for den minkfarmer.

- Han har ikke behandlet mig korrekt og godt.

- Det var ikke en ordentlig måde, at han sagde farvel til mig på, siger den 40-årige IB til Fagbladet, der også har forsøgt at få en kommentar til den store efterbetaling fra minkavleren. Det har minkavleren ikke lyst til at give, men på Fagbladets Facebook-side er der adskillige, der ikke holder sig tilbage:

- Godt der ryddes op i den i denne industri, som vist er befængt på mange måder, skriver Ingrid K. i en anden kommentar, og John K. mener, at det handler om profit:

- Minkavlere og traditionelle landbrug har årevis udnyttet østarbejdere på det groveste.

- Hele branchen er inficeret af grådige banditter, der sætter profit højere end noget andet, skriver John, men hvad tænker du?

