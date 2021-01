Eskorteret af politi: Stig ville lukke for vandet

Danskere, der ejer fritidshuse i Sverige, er kommet i klemme med den pludselige og konsekvente nedlukning af grænsen til Sverige. For hvad gør man, hvis der er hård frost på vej, og man ikke har lukket for vandet?

- Hej.

- Jeg skulle over til mit sommerhus i Wastantorp ved Hörby for at slukke for vandet, så det ikke frostspringer.

- Jeg havde på forhånd søgt tilladelse hos den svenske ambassade i Danmark, og hos Malmø politi.

Skulle bare bruge tre timer - og var testet negativ

- Jeg informerede dem om, at jeg kan klare turen på 3 timer og at jeg vil kører direkte derop, slukke for vandet og køre direkte tilbage.

- Begge instanser henviste dog til, at jeg skulle spørge på kontrolstedet ved indrejse til Sverige.

- Jeg får så taget en virustest ... den viser negativ.

Afvist og eskorteret hjem af polisen

Sådan indleder danske Stig B et brev om det svenske hus, han ejer - og de vanskeligheder, det giver, nu hvor grænserne i stor stil er lukket. Før jul indførte den svenske regering nemlig et ret så omfattende indrejseforbud fra Danmark til Sverige, der betød, at det kun var svenske statsborgere og personer, som bor eller arbejder i Sverige, der kan krydse grænsen. Et forbud, der i går ifølge foreningen Danske Torpare, blev forlænget til at gælde til 31. januar. Og ifølge Stig så virker forbuddet:

- Jeg bliver afvist ...

- Og politibetjenten siger, at jeg har prøvet at krydse grænsen før ... men det har jeg ikke og da jeg beder om dokumentation for dette, kan jeg ikke få det.

- Jeg bliver herefter eskorteret tilbage til Danmark af det svenske politi og får mine papirer lige før bommen mod Danmark, skriver Stig.

Svensk regering: I er ikke glemt

Danske Torpare - som er en forening for danskere med fritidshus i Sverige - har skrevet til den svenske regering, og gjort opmærksom på, at deres 10.000 medlemmer er i en knibe lige nu. Men i det svar, foreningen har modtaget, er der ikke meget nyttig hjælp:

'I er på ingen måde glemt i de diskussioner, som føres i arbejdet med effektivt at bekæmpe smittespredningen,' skriver den svenske regering, der lover, at det - så snart det kan lade sig gøre - vil åbne for de sædvanlige forbindelser til Danmark, men hvad siger du?