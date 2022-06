Et 'ja' vil koste 25 milliarder

I dag skal Folketinget stemme om et borgerforslag - støttet af 93.000 danskere - der vil fjerne afgifterne på benzin og diesel. Venstre har sympati for forslaget, men mener, det vil være alt for dyrt at stemme 'ja'

- Det konkrete borgerforslag om at afskaffe benzin- og dieselafgifter vil betyde et provenutab for statskassen på ca. 25 mia. kr.

- Forslaget er ufinansieret, så selvom forslaget er sympatisk, vil det være økonomisk uansvarligt at gennemføre det.

- Uden modgående besparelser vil forslaget samtidig kunne være med til at øge det inflationære pres.

Det kan V ikke støtte

- Ligeledes vil en afskaffelse af benzin- og dieselafgifter ikke fremme den grønne omstilling og vil svække muligheden for at nå Danmarks klimamål.

- Venstre kan derfor ikke støtte borgerforslaget.

Folketingets dagsorden i dag.

Sådan står der i den Betænkning over forslag til folketingsbeslutning om at fjerne alle afgifter på benzin og diesel, Folketinget skal stemme om i dag, efter at mere end 93.000 danskere har støttet Morten Overgaard Kjeldsens forslag fra februar om at fjerne alle afgifter på brændstof:

Wow: Benzin til 8,51 kr. literen

Drivkraft.dk viser, hvor meget brændstoffet koster - og hvor meget staten får pr. liter.

Staten får næsten ni kroner pr. liter

Når danskerne tanker i dag, ryger der nemlig 4,68 kr. afsted til staten pr. liter benzin i CO2-afgift og energiafgit - og cirka fire kroner i moms. Andre lande, f.eks. Tyskland og Sverige, har høvlet deres afgifter ned, men med Venstres beslutning er der ikke udsigt til rabat til danske bilister. Regeringen med støttepartierne SF og Enhedslisten stemmer nemlig også nej.

Bum: Sparede 180 kr. på en tankfuld