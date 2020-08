Ét kamera skyld i bøder på 29 mio. kr.

- Storartet.

- Vi har brug for 10 kameraer yderligere rundt omkring i Sydney.

- Så kan politiet bruge tiden på noget andet - f.eks. kan de fange forbrydere.

Ingen håndholdt, intet problem

Sådan skriver Leigh G. i en af de 51 kommentarer, der er skrevet på Sydney Morning Heralds Facebook-profil om, at det intelligente trafik-kamera på byens M4-ringvej har fanget mere end 20.000 bilister, der har brugt mobilen.

Det er nemlig sket på bare fire måneder ved hjælp af særlige algoritmer, og Leigh er ikke den eneste, der er positiv:

- Ingen håndholdt mobil i bilen = intet problem, skriver Triskele R, og Shrileen B. synes også, det er en let måde at undgå bøder på.

- Gør nu bare det rigtige, og lad være med at udsætte mit og dit eget liv for fare, skriver Shrileen.

Bøder for 64 mio.

I Sydney begyndte man at sætte kameraer op i trafikken i slutningen af 2019, og i alt har de seks kameraer indbragt cirka 64 millioner kr i bøder. Mobil-synder-kameraet står for næsten halvdelen af det beløb, og i Danmark følger Rigspolitiet spændt med.

Vi følger det med interesse

- Med hensyn til de intelligente kameraer følger vi udviklingen på området med interesse, da det er et spændende område.

- Uopmærksomhed i trafikken er et af tre store fokusområder for færdselspolitiet, da uheldsraten umiddelbart er meget høj på det område, skriver Christian Berthelsen, politiassistent i Rigspolitiet, til nationen!.

Sidste år blev der udstedt 24.000 bøder for brug af håndholdt mobiltelefon og andre former for telekommunikationsudstyr. I 2013 var det tal oppe på 48.000.