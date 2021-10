Et mareridt: Overhalet

For et år siden lå Socialdemokratiet - som sædvanlig - til at vinde hovedstaden. Men nu har Enhedslisten overhalet det gamle overborgmesterparti.

- Et skrækscenarie - hvis Danmarks hovedstad skulle styres af kommunister…..

Sådan skriver Lars Vestergaard fra Dansk Folkeparti, der selv er på valg i København, i en af mest populære (220 likes) af de over 500 kommentarer, der er skrevet på Altingets Facebook-profil om en spritny Epinion-måling, der viser at Enhedslisten bliver største parti ved kommunalvalget i København.

Og Lars er ikke den eneste, der er bange:

Kæmper om Franks skrivebord

Godt jeg bor i Vestjylland

- Skræmmende.

- Glem nu ikke at EL = kommunisme og hvor det har floreret er alt endt i kaos, skriver en anden Lars, der har fået 17 likes, og Øystein N. har også bladret i den uhyggelige del af ordbogen:

- Puuha for et mareridt.

- Godt jeg bor i Vestjylland.

22,4 vs 20,6

I målingen - som Epinion har foretaget for Altinget - svarer 22,4 procent af i alt 1024 adspurgte nemlig, at deres kryds ville stå ud for Enhedslisten, hvis der var valg i morgen. Socialdemokratiet står til at få 20,6 procent.

For et år førte S i hovedstaden med 23,8 procent over Enhedslistens 22,2 procent, og den udviking, er der faktisk flere der er glade for:

- Lyder godt, byen trænger til en meget lang pause fra socialdemokrater, skriver Thor H, mens Annette D. tror, at det er uenighed om de store anlægsprojekter, der har fået Enhedslisten i front:

Lynetteholmen - et fint projekt

Vanvittige Lynetteholm

- Vælgerne har fået øjnene op for at Amager Fælled ikke skal bebygges, og at det vanvittige projekt Lynetteholm ikke skal realiseres.

- Tillykke til Enhedslisten, skriver Annette D.