Ét ord går igen: 'Grimt'

- Fedt projekt.

Sådan skriver Torben P. i en af de få positive kommentarer, der er skrevet på TV Syds Facebookprofil om den gigantiske solcellepark ved Kassø, der skal levere strøm til bl.a en Power-2-X fabrik. En fabrik, der skal lave solcellestrømme om til grønt skibs-brændstof.

Borgmester: Det er jeg glad for

TV-stationen fortæller, at kommunen er stolte over at lægge jord til energi-eventyret:

- Man kan enten vælge at stille sig på sidelinjen og se på, eller også kan man komme ind i kampen om grøn energi.

- Det har vi gjort i Aabenraa, og det er jeg glad for, siger borgmesteren i Aabenraa, Jan Riber Jakobsen, til mediet, men læser man videre i de 140 kommentarer. så er glæden svær at finde. Til gengæld er der et andet ord, der også begynder med g, der går igen:

Vil gi' naboer 300.000 kr

Mega og usandsynligt

- Det er mega grimt.

- Hvor er vores smukke grønne marker henne, heste og køer tør vi slet ikke tænke på mere, klamt, skriver Gurli M. således:

- Ikke særlig grønt at kigge på, nærmere usandsynligt grimt, skriver Marianne J. og Federico E. har taget det politiske mantra, den grønne omstilling, og lavet det til:



- Den Grimme Omstilling.

- Aaahahahaha hvad faaaaa'n er det så lige, der skulle være så 'grønt', at fjerne natur og bytte ud med jern, plastik, glas og forskellige tungmetaller, skriver Federico, men hvad siger du?