Et ordentligt brag: Bilist glemte at han var ved at tanke

- Det sker af og til?????

Sådan skriver Niels J. i den kommentar, der er skrevet på jv.dk, om en 45-årig mand, der i går forlod en tankstation i Vejen - mens benzinpumpens pistol stadig sad i bilen.

- Der lød et ordentligt brag, skriver avisen, der har talt med bilisten, der, efter at pistol og slange var gået i stykker, gik ind til tankstationpasseren og indrømmede, at han lige havde ødelagt deres udstyr. Og fik svaret, at den slags altså sker af og til.

Var Lars i Vejen?

- Af hensyn til andres sikkerhed må man da håbe, at han ikke en dag glemmer, at han er ude og køre bil, skriver Maria O. i en af de mest populære af 42 kommentarer, 'tanketorsken' har fået på avisens Facebook-side, men læser man de andre kommentarer, kan man faktisk konstatere, at andre har lavet samme brøler:

- Er det dig igen, skriver Emma således til Thomas, og Steffen skriver til Sandra:

- Har Lars været i Vejen? skriver han, mens Erik N. foreslår, at tankstationerne hjælper den slags mennesker:

- Fjern låsen på pistolen, så laver folk ikke alt muligt andet imens, skriver Erik, men hvad med dig?