Etnisk 'episode' i kolonihaven: Formand ude

Haveforeningens formand bad medlemmerne om at stemme på en etnisk dansker. Fordi udlændinge i hans øjne ikke har forstand på at drive en forening. Men det var ikke populært, og i går trak han sig

- Vores haveforening, HF Vibelund, har været meget i vælten de seneste dage, efter vores nu tidligere formand sendte en meget uheldig mail ud til nogle af vores medlemmer.



- Torsdag aften (i går red.) havde vi generalforsamling, og Jørgen er ikke længere formand, da der ikke længere var opbakning til ham efter episoden, og han valgte derfor at trække sig selv.

Suppleant af anden etnisk herkomst blev valgt

Sådan skriver Vibelund Haveforenings tidligere kasserer, og nyvalgte formand Morten P i et brev til medierne om den forgangne uges debat om haveejere med anden etnisk herkomst - og deres evner som medlemmer af en bestyrelse i en haveforening. Den nu tidligere formand Jørgen J. havde - som du måske husker fra artiklen Kolonihave-ballade: 'Tæt på' racisme forud for torsdagens generalforsamling opfordret medlemmerne til at stemme på en etnisk dansker.

Til nationen! forklarede Jørgen, at opfordringen bl.a bundede i nogle problemer vedr. parkering og havepasning - og at han havde sin ytringsfrihed.

TV2 Fyn oplyser, at der i går blev valgt en suppleant ind, som ikke er etnisk dansk, og den nyvalgte formand ønsker nu bare at komme videre:

Kedelig situation

- Jeg er godt klar over, at det er en kedelig situation, vi har stået i, og stadig står i nu.

- De ting der bliver snakket om i forbindelse med vores forening, er slet ikke det, vi selv har en følelse af.

- Der bliver snakket om problemer, der slet ikke eksisterer, skriver Morten, der nu glæder sig til at snakke mere med medlemmerne, end med medier.