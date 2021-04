EU-bombe: Atomkraft er vedvarende energi

- Atomkraft fortjener et grønt mærke.

- Analyser viser, at der ikke er noget videnskabeligt baseret bevis for, at atom-energi skader menneskers sundhed eller miljøet mere end andre elproduktionsteknologier.

- Og opbevaring af nukleart affald i dybe geologiske formationer er 'passende og sikkert'.

106 reaktorer i EU i dag

Sådan skriver det anerkendte nyhedsbureau Reuters om den 387 sider lange og grundige rapport EU-kommisionens videnskabelige ekspertgruppe, JRC (Joint Research Centre) netop har publiceret om atomkraft - og om atomkraft kan kaldes vedvarende energi.

Forsiden - der er 386 sider mere.

Svaret er vigtigt, da de nuværende 106 atomreaktorer, der er i funktion i 13 af de 27 EU-lande, producerer rundt regnet en fjerdedel af den strøm, der bliver brugt i EU. Og fordi atomkraft-branchen har brug for afklaring over for investorer, der skal vide, om de kan kalde deres investeringer for 'grønne'.

Dansk forening: Kernekraft er grøn

Den danske forening REO, der følger debatten om atomkraft tæt, skriver i deres seneste nyhedsbrev om rapporten: Ny rapport fra JRC: Kernekraft er grøn, men ifølge Reuters er den endelige afgørelse ikke truffet endnu:

- To ekspert-komiteer skal nu gennemlæse rapporten med lup.

- Og om tre måneder skal EU-kommissionen så træffe den endelige beslutning, skriver Reuters.

Folketinget debatterer også atomkraft

I Danmark diskuterede Folketinget i sidste uge om vi skal til at forske i atomkraft igen - Nye Borgerliges Peter Seier stod bag forslaget:

- Det lykkedes desværre ikke at få opbakning til forslaget.

- Jeg oplevede dog en imødekommenhed fra flere af de blå partier, hvad angår at skabe mulighed for, at der igen kan opbygges et forskningsmiljø i Danmark omkring atomkraft, siger han til nationen! i dag, men hvad siger du?

Og fik du læst, at der er nye toner fra de svenske socialdemokrater, hvad angår atomkraft?