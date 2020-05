EU-flag på bussen: Føj for den lede

Europadagen (den 9. maj) er en hyldest til fred og samhørighed i Europa. Datoen markerer årsdagen for den historiske "Schumanerklæring". I en tale i Paris i 1950 fremlagde den daværende franske udenrigsminister, Robert Schuman, sin idé om en ny form for politisk samarbejde i Europa, som ville gøre det utænkeligt, at Europas lande igen skulle gå i krig mod hinanden.

Hans vision var at skabe en europæisk institution, som kunne forvalte kul- og stålfremstillingen under ét. På under et år blev en traktat om dette organ underskrevet. Schumans forslag anses for at være begyndelsen på det, der i dag er EU.

EU's institutioner fejrer Europadagen

For at fejre Europadagen åbner EU-institutionerne i maj dørene for offentligheden i Bruxelles og Strasbourg. EU's lokale kontorer i Europa og i resten af verden arrangerer en række aktiviteter og arrangementer for alle aldre.

Hvert år deltager tusindvis af mennesker i besøg, debatter, koncerter og andre arrangementer for at markere dagen og skabe opmærksomhed om EU.

Kilde: europa.eu