EU om nødsituation: Drop el-afgiften

- EU står over for en kraftig stigning i energipriserne drevet af stigninger i global efterspørgsel.

- EU og dets medlemsstater har værktøjer til at afbøde virkningerne af pludselig prishop.

Sådan står der i den politiske 'værktøjskasse', EU-Kommissionen i går sendte ud til bl.a den danske regering, om de varme- og el-regninger, der lige nu rammer forbrugere over kontinentet. En værktøjskasse, der i et klart sprog fortæller, hvad de ansvarlige politikere kan gøre for at hjælpe folk, der ikke har råd til at skrue op for varmen eller tænde lyset. Regeringerne kan f.eks.:

- Foretage sociale betalinger til de mest udsatte for at hjælpe dem med at betale deres energiregninger.

- Indføre sikkerhedsforanstaltninger for at undgå, at folk bliver afskåret fra energinettet - eller godkende udsættelser af regningsbetalinger midlertidigt.

- Droppe energi-afgifterne i en periode eller sætte dem ned, så sårbare husholdninger kan få råd til elektricitet, gas og brændstoffer, skriver EU-Kommisionen.

I dag bliver medlemmerne af Europa-Parlamentet præsenteret for værktøjskassen, og EU's energiministre ser den 26. oktober, men den danske regering er allerede ved at forhandle om lavere el-afgifter.

