EU vakler: Har brug for Putins gas

Nogle EU lande er meget opsatte på at skrue sanktions-bissen endnu mere på over for Putin. Men andre kan ikke klare sig uden olie og gas - og derfor kommer der nok ikke nye sanktioner lige med det samme

- Vi kan ikke støtte sanktioner, som vil bringe energi-forsyingen til Ungarn i fare.

- Nogle lande er afhængige af russisk energi. Det er ikke for sjov.

- Energiforsyning er hverken filosofisk eller ideologisk, men fysisk og matematisk.

Pause eller speederen i bund?

Sådan lød det ifølge mediet Ungarn Heute fra Ungarns udenrigsminister Péter Szijjártó efter et møde mellem EUs udenrigsministre i går i Bruxelles.

Mødet handlede bl.a. om EUs mulige næste sanktioner overfor Rusland, der er på dagsordenen senere på ugen, når regeringsledere mødes til Ukraine-møde. Og på Politico.eu - der også har læst Ungarn Heute - bliver der spekuleret i om EU har nået grænsen for sanktioner.

Tvivler på ny sanktionspakke

Nogle lande, f.ex Tyskland, signalerer at de gerne ser en pause i nye sanktioner, En pause, der skal bruges til at vurdere, hvor effektive de allerede indførte er eller om der skal lukkes nogle smuthuller. Andre lande - og her nævner Politio.eu bla. Danmark - er mere opsatte på at gå videre med sanktioner, og begrænse russiske skibes adgang til europæiske havne og udelukke flere russiske banker fra det internationale betalingssystem Swift.

- EU-landene er nødt til at stoppe med at købe gas/olie fra Putin - det samme er USA.

- Så længe vi er afhængige af deres fossile brændstoffer, er vi skakmat, skriver Michael A. på Politicos Facebook-side, men splittelsen blandt landene, ender nok med at der ikke kommer yderlige sanktioner med det første:

- Regeringslederne vil (på mødet senere på ugen red) igen overveje, hvad der kan gøres i forhold til sanktioner.

- Men jeg tror ikke, at der bliver en formel beslutning om en ny sanktionspakke, siger EUs udenrigschef Josep Borrell til Politico, men hvad siger du?