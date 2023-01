Evas julepanik: 70.000 i kontanter

Juleferien i Ungarn blev lidt mere indviklet og noget mindre luksuriøs, end Eva H havde forestillet sig. Hendes danske kontanter var nemlig svære at bruge

- Jeg ankom fra København til Budapest med fly - jeg skulle holde jul i Ungarn.

- For at være på den sikre side havde jeg taget 70.000 danske kroner med i kontanter.

- Sidst jeg var i Ungarn, havde jeg nemlig problemer med at hæve nok penge på Visa-kortet.

- Men til min store overraskelse kunne jeg ikke veksle de danske kroner til ungarnsk forint.

1850 kroner om dagen er ikke nok

Sådan skriver Eva H til nationen! om en juleferie, der blev lidt mere indviklet og lidt mindre luksus-præget, end hun havde regnet med, fordi hun - som mange andre danskere, der rejser med danske kontanter i udlandet - løb ind i veksleproblemer.

I begyndelsen af november fik nationen! meldinger fra danskere i Thailand om, at deres penge ikke var noget værd. Og siden kom der meldinger fra danskere i Polen, Holland, Tyskland, Makedonien, Serbien, Gambia, Egypten, Pakistan, Libanon og Sydafrika om det samme til listen over lande, der ikke længere vil tage imod danske kontanter.

Det her foto fra Thailand modtog nationen! i november.

Evas brev forsætter således:

Føler mig helt til grin

- Ifølge de ungarnske banker/vekselsteder er de danske kroner ikke længere er i brug.

- Jeg er nødt at bruge mit Visa-kort, der hvor det er muligt og så hæve i nogle bankautomater dagligt. Det kan give ca. 100.000 HUF(1850 kr., red.), hvis jeg er heldig.

- Én ting er sikkert, jeg føler mig helt til grin, skriver Eva, og nationen har talt med Nationalbanken, der giver Eva og andre danskere på udlandsrejse, dette:

- Problemerne med at veksle danske kontanter i udlandet skyldes, at danske banker er blevet mere tilbageholdende med at modtage danske kontanter fra udenlandske banker.

Eva skal tale med sin bank

- Det er de danske bankers ansvar, i samarbejde med deres udenlandske partnere, at finde en løsning på problemerne med at veksle danske kontanter i udlandet, der lever op til kravene i regulering og tilsynspraksis.

- Privatpersoner og virksomheder skal derfor henvende sig i det pengeinstitut, hvor de har konto, skriver Nationalbanken, men hvad tænker du?