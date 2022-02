Få fingeren ud: Masser af dansk gas

- Tyra-feltet skal være færdig i 2023, men vi mener også, at mulighederne for en fremrykning skal undersøges.

- Det er selvfølgelig fossilt, men det er det russiske gas selvfølgelig også. Men hvordan det er teknisk muligt at fremrykke, det vil vi også have undersøgt nu.

Få det gasfelt op

Sådan siger Katarina Ammitzbøll, energiordfører fra Konservative, til mediet Energiwatch om den enorme mængde dansk naturgas, der ligger i Tyra-feltet i Nordsøen. For lige nu kommer der INTET gas fra feltet, der er under renovering. Det skulle efter den første tidsplan have været åbnet nu, men coronaforsinkelser har udskudt åbningen til næste sommer.

Haster: Vil hyre 200 mand

På Ekstrabladets Facebook fylder Tyra-feltet - der kan levere 90 procent af Danmarks forbrug, når det altså kører - også en del:

- Få fingeren ud af røven og få platformen i Tyra gasfeltet op at køre igen.

- Det blev lukket i 2019 og forventes at kunne tages i brug igen i 2023.

Vi skal ikke være afhængige af andre lande

- Det må kunne fremskyndes, så ville vi ikke være afhængige af andre lande, skriver Carsten C. i en af de 669 kommentarer, der blev skrevet til artiklen 'Gaskunder: Dumt at true Putin'. Han er langtfra den eneste læser, der ytrer det ønske, men Total Energi - der står for Tyra-feltet - afviser over for nationen!, at der kan rykkes det mindste ved tidsplanen.

- Det bliver sommeren 2023, og det står også på hjemmesiden. siger Totals presseansvarlige, men hvad siger du?