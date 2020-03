Får 1500 gæster fra 25 lande: Skal jeg aflyse?

I flere uger har Zahid Butt, der arrangerer esports-eventen Copenhagen Games (8.- 11. april), forsøgt at få svar fra myndighederne. For skal han aflyse?

- Kære allesammen - kære politikere.



- Jeg repræsenterer Copenhagen Games som er en esports/gaming event som, i forhold til den aktuelle situation med corona, er helt speciel.



- Vi har 1.500 tilmeldte spillere fra mere end 25 forskellige lande, og de kommer fra allesteder i verden.

- Vi har lige nu tilmeldinger fra lande som Kina, Argentina, Malaysia, Rusland osv osv. (se listen med landene længere nede).

Der kommer også mange familier

Sådan indleder Zahid Butt et brev til nationen!, om den uafklarede situation han (sammen med en lang række andre arrangører) sidder i lige. For om fire uger - d. 8. april - skal han efter planen slå dørene op til den 11. udgave af Copenhagen Games som skal foregå i Lokomotivværkstedet i København. Og fordi han i adskillige uger - forgæves - har bedt Statsministeriet, Sundhedsministeriet, Sundhedsstyrelsen om anvisningen til, hvad han skal stille op, prøver han nu at spørge nationen! Hans brev fortsætter nemlig således:

Vi er 'udenfor' regeringens handlingsplan

- Vi er også en event som tiltrækker et sted med mellem 7.000 - 10.000 gæster, hvoraf mange er familier.



- Dertil har vi

- ca. 150 mandskaber

- ca. 100 ekstern crew

- ca. 80 deltagere til esports erhvervskonferencen

- ca. 120 deltagere til foreningskonferencen

- 100+ udstillere mm.



- Alle de her udenlandske og danske deltagere sidder tæt sammen.

- Skulder ved skulder, i 4 dage, hvor vi både dyster imod hinanden, spiser sammen, drikker sammen og sover sammen i samme sovehaller osv.

Sådan så det ud sidste år:



- Fordi regeringen kun opererer indenfor en tidsperiode frem til og med 31. marts, så kommer vi lidt i vanskeligheder.- Vores event er planlagt til 8.– 11.april i Lokomotivværkstedet i København. (tæt på Fisketorvet)- Vi ligger derfor lige udenfor regerings handlingsplan.- Københavns Kommune har netop udstukket en række retningslinier for de kommunale støttet events, og selvom Copenhagen Games er et kommunalt støttet event, står vi udenfor fordi, også Københavns Kommune følger regerings anvisninger og herunder samme tidsfrister.- Jeg har nu i flere måneder rakt ud for få hjælp og vejledning, men får ikke andet tilbage end en henvisning til de sædvanlige pressemeddelser og pressemøder.- Jeg håber at myndighederne lige kan have os med i perspektivet, fordi de store branche organisationer ikke rigtigt har os med.- Jeg har forståelse for at regeringen skal håndtere ting forsigtigt, og det nyt det hele for alle.

- Men hele situationen og måden regeringen håndterer det på, gør os handlingslammede, skriver Zahid, der indtil han får svar fra nogle ansvarlige, gerne vil høre, hvad du synes?