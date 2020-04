Får 400 kroner retur fra Yousee: Til grin

Der er problemer med netforbindelsen på Østerbro i København, og det er Molly rigtig træt af. Yousee har givet hende penge retur en gang, men skriver, at fejlen har desværre viser sig at være større end først antaget.

- Kl ca. 10.30 mandag (internettet har været nede i mere end 2 timer), får jeg en sms fra Yousee om at de har lukket for tv, bredbånd og telefoni.

- De forventer fejlen er rettet senest kl 19.00 mandag aften.

- Kl. 18.30 skriver de at de først åbner kl 13.00 i morgen.

- Jeg fik det tilbage her kl 20.00.

Hverdagskost

Sådan indleder Molly K et brev til nationen! om at være på nettet – og så miste forbindelsen til nettet igen og igen.

Molly har også sendt screenshot med fra en lokal Facebook-gruppe, der viser, at hun langtfra er den eneste, der synes at Yousee klarer opgaven med at levere netforbindelse til et område på Østerbro i København elendigt.

Screenshot fra mandag - taget mens nette virkede.

Og nationen! har bedt firmaet om at svare på, hvorfor det er så galt i netop det område – og hvornår de forventer, at kunne levere en tilfredsstillende vare.

Deres svar kan du læse nedenfor. Mollys brev fortsætter nemlig således:

400 kr som plaster på såret

- Ovenstående er snart hverdagskost her i området. Og jeg har flere gange ringet til yousee og beklaget mig.

- Vi er jo rimelig isoleret p.g.a. corona og oven i det sidder jeg med en brækket hofte og 2 lårbens brud, og kan ikke komme nogen steder.

- Yousee fortæller at det er over 700 lejemål her i området som bliver berørte af det hver gang.

- De tilbyder mig et afslag på min regning på kr. 400,- som en slags plaster på såret.

Molly får 400 kr retur - Yousee har ikke svaret på, hvor mange andre, der også har fået penge retur.

Mit barnebarns tablet - og mit bestyrelsesarbejde

- Jeg føler mig til grin - i flere måneder har jeg ikke kunne lave mit bestyrelses arbejde ordentlig, og vi er jo nødsaget til at arbejde hjemmefra.

- Mit barnebarn kan intet lave på sin tablet uden at det går ned hele tiden. Og da vi ser tv via internettet, forsvinder det også hele tiden.

- Jeg er godt nok førtidspensionist, men hvordan hjælper 400 kr for flere måneder?

- Jeg vil hellere have et internet som fungere, skriver Molly, og yousee skriver, at de er klar over, at der har været problemer og at de er i gang med at skifte teknisk udstyr i området:

Yousee: Vi beklager gentagne forstyrrelser

- En velfungerende internetforbindelse er altafgørende i vores digitale samfund, og derfor skal Molly og de andre beboere i området selvfølgelig ikke gentagne gange opleve forstyrrelser på deres forbindelse.

- Det har desværre været tilfældet i marts og april, og det beklager vi over for alle beboere.

Fejlen er større end først antaget

- Vores teknikere har løbende udskiftet det tekniske udstyr i området for at udbrede den fejl, som skaber forstyrrelserne, men fejlen har desværre vist sig at være større end først antaget.

- Derfor har vi netop udskiftet udstyr i alle teknikskabe i området og er samtidig ved at undersøge, om der evt. kan være fejl på udstyret inde i nogle af lejlighederne.

- Det forventer vi vil løse problemet. Skulle der mod forventning opstå yderligere fejl, vil vi opfordre beboerne til at tage fat i os med det samme,skriver Yousee, men hvad tænker du?