Får halv pris på MobilePay: Rabat provokerer

MobilePay har indført nye regler for erhvervskunderne. I stedet for faste priser, skal man nu betale 0,99 procent af betalingerne. Eller 0.49 procent, afhængig af hvor stor man er

- Hej.

- Stigningen her (i vores butik red) er på cirka 900 kroner pr. år.

- I procent svarer det til en stigning på næsten 80 procent.

Hvorfor denne forskel?

Sådan indleder H, der ønsker at være anonym, et brev til nationen! om at have kunder, der betaler med mobilepay – og selv være kunde hos mobilepay.

Indtil nu har Hs forretning betalt 49 kr. om måneden og 75 øre pr. transaktion, men fremover vil MobilePay have 0.99 procent af betalingerne.

De nye regler betyder, at Hs regning stiger fra cirka 1000 til cirka 1900 pr. år – der er tale om cirka 700 transaktioner. Men H har set, at andre får bedre priser og slipper med at betale 0.49 procent. Og det irriterer H.

De fleste skal betale 0.99 procent

Nedenfor kan du læse MobilePays forklaring på de to procent-satser. H forstår nemlig ingenting:

- Hvorfor denne forskel?

- Det må guderne vide, og når man ringer og spørger fortæller de intet på mobilepay, skriver H, og nationen! har spurgt MobilePay, hvorfor nogle kunder skal have procent-rabat – og det svarer betalingsgiganten på sådan her:

- Vores nye generelle listepris pr. 1. oktober er 0,99 procent. Den vil langt størstedelen af vores 150.000 MyShop-betalingssteder (virksomheder, foreninger og offentlige institutioner) skulle betale.

Men nogle kunder får særlig pris

- Så har vi nogle kunder, der lægger meget årlig forretning hos os, og som samtidig rammes af ret kraftige prisstigninger, fordi de typisk har store styksalg af varer.

- Dem tilbyder vi en særlig pris på 0,49%. Det er helt normalt i betalingsbranchen, at jo mere skala, jo mere rabat, skriver MobilePay, men hvad siger du?

