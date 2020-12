Får penge retur: Kaffen smagte mig ikke

Henrik har søgt vidt og bredt og sendt disse klip med fra bl.a. Forbrugeromdbudsmanden:

Fortrydelsesret selvom emballagen på varen brydes

12. august 2011

Sag

En internetbutik kan ikke afskære en kunde fra at benytte sig af sin lovbestemte fortrydelsesret, i det tilfælde hvor kunden har brudt varens emballage. Dette er i strid med forbrugeraftalelovens regler. En erhvervsdrivende kan imidlertid godt have et krav om, at varen tilbagelevers i originalemballagen.

Fortrydelsesret ved brud på emballage

En internetbutik skrev i deres forretningsbetingelser, at en kundens ret til at returnere hårde hvidevarer, støvsugere, mikroovne eller espressomaskiner ville bortfalde, såfremt emballagen på varen blev brudt, idet den intakte emballage altid vil være en væsentlig del af varens værdi.

Forbrugerombudsmanden gjorde butikken opmærksom på, at der ved fjernsalg gælder en fortrydelsesret på 14 dage efter forbrugeraftaleloven. Denne ret kan dog bortfalde, hvis en forbruger returnerer en vare, der ikke er i væsentlig samme stand og mængde, som da forbrugeren fik den i hænde.

Kravet om, at varen skal kunne tilbageleveres i væsentlig samme stand, angår imidlertid kun selve varen og derfor som udgangspunkt ikke emballagen. Der gælder således ikke en ret for den erhvervsdrivende til i almindelighed at afskære forbrugerens ret til at fortryde, hvis forbrugeren har brudt emballagen for at undersøge varen.

Krav om tilbagelevering i originalemballage

Forbrugerombudsmanden anerkender dog, at emballagen ofte repræsenterer en betydelig værdi for sælgeren, når sælgeren ikke har adgang til at emballere varen på ny og/eller ikke kan sælge varen som ny uden originalemballagen. Derfor må den erhvervsdrivende kunne stille et krav om, at varen tilbageleveres i originalemballagen. Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse forudsætter dette imidlertid, at forbrugeren inden aftalens indgåelse gøres udtrykkeligt opmærksom herpå, og at forbrugeren efter aftalens indgåelse får oplysninger herom pr brev, e-mail eller på et andet varigt medium efter princippet i forbrugeraftalelovens § 12, stk. 3.

Hvor varens originalemballage ikke har betydning for muligheden for gensalg – enten fordi emballagen under alle omstændigheder bliver ødelagt, når den åbnes, for at forbrugeren kan undersøge varen (fx hård plast der er svejset sammen), eller hvor varen eller dele af varen ligger i neutrale plastposer eller kuverter o.lign. – er det vores opfattelse, at sælgeren ikke kan afvise forbrugerens krav om fortrydelse, hvis (denne del af) emballagen ikke tilbageleveres.

Se forbrugeraftalelovens § 24, stk. 5

Forbrugerens forpligtelser i tilfælde af udøvelse af fortrydelsesretten

§ 24. Ved tilbagetræden fra en aftale om en vare skal forbrugeren, medmindre den erhvervsdrivende har tilbudt at afhente varen, afsende eller aflevere varen til den erhvervsdrivende eller til en person, som den erhvervsdrivende har bemyndiget til at modtage varen, uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter den dato, hvor forbrugeren i overensstemmelse med § 20 har givet den erhvervsdrivende meddelelse om sin beslutning om at gøre brug af fortrydelsesretten.

Stk. 5. Forbrugeren hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering af varen, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Forbrugeren hæfter dog ikke for eventuel forringelse af varen, hvis den erhvervsdrivende ikke har givet meddelelse om fortrydelsesretten, jf. § 8, stk. 1, nr. 9.